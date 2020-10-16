Вчені з'ясували, як на глядачів впливає перегляд програм про природу

Дослідження, яке організувала команда вчених з Екстерського університету у Великобританії, проводили у невеликій та тихій кімнаті. В експерименті брали участь 96 добровольців.

Спостереження за природою по телевізору підіймає настрій, знижує стрес і допомагає впоратися з нудьгою. А віртуальна реальність лише підсилює цей ефект.

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Вчені зібрали разом 96 добровольців від 18 років. Експерименти проводили у невеликій і тихій кімнаті, щоб виключити вплив сторонніх шумів. Спершу учасникам вмикали нудне відео, на якому герой монотонно розповідає про роботу у канцелярському магазині, а потім показували п'ятихвилинний ролик про тропічні коралові рифи. Після перегляду кожного відео вчені перевіряли стан добровольців.

Результати показали, що сюжети про природу допомагають позбутися негативних емоцій і нудьги. При цьому спосіб перегляду – по телевізору або в VR-окулярах – виробляє приблизно однаковий ефект. Однак відео з використанням комп'ютерної графіки здалося учасникам реалістичнішим і дозволило їм почуватися пов'язаними з природою. Такий ролик викликав у них більше позитивних емоцій.

Автори вважають, що їхнє дослідження особливо корисне зараз, коли багатьом доводиться постійно сидіти вдома, відчуваючи стрес і нудьгу. Крім того, результати будуть використовувати, щоб допомогти пацієнтам лікарень, які не можуть виходити на вулицю і потребують позитивних емоціях.

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