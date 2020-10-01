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Чому не варто дивитися усі епізоди серіалу за раз

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Перегляд серіалу - фото 1
Перегляд серіалу / thejakartapost

Вчені вирішили провести цікавий експеримент, який покаже, як на здоров'я впливає тривалий перегляд серіалів. Після ретельних спостережень вони прийшли до несподіваного висновку.

Фахівці впевнені в тому, що коли людина всі вихідні проводить перед телевізором або монітором комп'ютера, то вона не отримує якісний відпочинок, а навпаки відчуває себе втомленою.

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Також вчені виявили, що перегляд розважальних шоу і серіалів може забрати у глядача близько 2 років життя. До того ж коли людина дивиться багато серій поспіль, то він перестає нормально сприймати всі деталі сюжету і важливі факти. А кожна нова серія вже не приносить йому такого задоволення, як це було на самому початку.

Новий експеримент показав, що кіноман запам'ятовує сюжет і його деталі лише на короткий термін, іноді втрачаючи розуміння того, що він дивився. Фахівці радять робити регулярні перерви, даючи мозку відпочити і засвоїти отриману інформацію. І тоді перегляд кожної нової серії принесе набагато більше задоволення.

Чому не варто дивитися усі епізоди серіалу за раз - фото 428232

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Джерело: medicalxpress
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