Чому не варто дивитися усі епізоди серіалу за раз

Вчені вирішили провести цікавий експеримент, який покаже, як на здоров'я впливає тривалий перегляд серіалів. Після ретельних спостережень вони прийшли до несподіваного висновку.

Фахівці впевнені в тому, що коли людина всі вихідні проводить перед телевізором або монітором комп'ютера, то вона не отримує якісний відпочинок, а навпаки відчуває себе втомленою.

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Також вчені виявили, що перегляд розважальних шоу і серіалів може забрати у глядача близько 2 років життя. До того ж коли людина дивиться багато серій поспіль, то він перестає нормально сприймати всі деталі сюжету і важливі факти. А кожна нова серія вже не приносить йому такого задоволення, як це було на самому початку.

Новий експеримент показав, що кіноман запам'ятовує сюжет і його деталі лише на короткий термін, іноді втрачаючи розуміння того, що він дивився. Фахівці радять робити регулярні перерви, даючи мозку відпочити і засвоїти отриману інформацію. І тоді перегляд кожної нової серії принесе набагато більше задоволення.

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