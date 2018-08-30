Науковці назвали ще одну вагому причину завести домашнього улюбленця

Португальські вчені вважають, що домашні тварини можуть вилікувати депресію. Згідно з отриманими даними, наявність пухнастого друга полегшує депресивні симптоми всього за 12 тижнів серед тих, на кого не впливає лікування, що включає психотерапію і антидепресанти.

Одна з причин, яка може пояснити отримані результати, полягає в тому, що домашні тварини протидіють одному з основних симптомів депресії – ангедонії.

І ще: Це заняття сприяє виробленню гормону щастя

Ангедонія виражається в нездатності відчувати задоволення від дій, які зазвичай є приємними і викликають радість, наприклад, хобі, фізичні вправи або соціальні взаємодії з іншими людьми. Фахівці додають, що собаки, зокрема, можуть полегшити депресію, змушуючи людей бути фізично активними та заохочуючи їх ставати учасниками нових соціальних ситуацій.

Домашні улюбленці допомагають боротися з депресією

Під час випробувань дослідники проаналізували 33 осіб з депресією, які раніше не реагували на лікування. Попередні спроби лікування учасників тривали від 9 до 15 місяців і включали регулярні сеанси психотерапії з мінімум двома курсами антидепресантів. Добровольці, які до експерименту не мали домашніх тварин, завели собак або кішок. Протягом наступних 12 тижнів учасники продовжили відвідувати сеанси психотерапії і приймати ліки.

Депресивні симптоми оцінювалися протягом усього дослідження – вчені розпитували учасників про їх настрої, якість сну, сексуальне життя та наявності суїцидальних думок. Було встановлено, що турбота про домашню тваринку дозволила суттєво знизити вираженість депресивних симптомів вже через 8 тижнів. Через 12 тижнів люди, які мали чотириногих улюбленців, повідомили, що вони стали більш життєрадісними і в меншій мірі страждали від депресії.

Читайте також: Вагома причина перестати бути песимістом вже і зараз