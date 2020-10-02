Учені виявили, як лайк впливає на прочитання тексту в мережі

Американські дослідники провели експеримент і з'ясували: якщо у користувачів мережі є можливість натиснути кнопку "подобається", то вони менше часу витрачають на читання самого тексту. Розповідаємо, що на це впливає.

Учені з Університету штату Огайо (США) провели експеримент за участю 235 студентів одного з американських університетів у віці від 18 до 45 років. Перед цим піддослідних протестували на те, які погляди кожен з них має у світлі кількох соціальних тем: в тому числі легалізація абортів, допомоги для бідних, посилення законів про контроль над поширенням вогнепальної зброї.

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Потім учасникам показали чотири версії сайту, який був створений спеціально для експерименту. Кожна з цих версій була присвячена одній з перерахованих вище тем. Також на кожній веб-сторінці розмістили заголовки та перші абзаци чотирьох статей, усі тексти були приблизно однакової довжини. Два з них були написані з консервативним ухилом, ще два – з ліберальним. Дві версії веб-сайтів при цьому мали можливість лайкнути той чи інший текст, а дві інші такої функції не мали.



Учасників дослідження поділили на чотири групи

Далі вчені підрахували час, яке витратив кожен з учасників на прочитання тієї чи іншої статті, а також фіксували те, чи натискали вони кнопку "подобається", якщо така можливість була. Як з'ясувалося, учасники витрачали більше часу на прочитання статей, які збігалися з їхніми поглядами (на це йшло близько півтори хвилини), а ось на ознайомлення з текстами, заснованими на протилежних поглядах, вони приділяли менше часу (менше однієї хвилини).

Крім того, випробовувані витратили на 12 секунд менше на прочитання тих статей, які вони лайкнули б, якби у них була така можливість. При цьому вони "голосували" за 12 відсотків текстів, які, по суті, не читали. Додаткове тестування показало, що після уважного прочитання статей думка учасників з того чи іншого питання зміцнилася. Те ж саме відбулося з учасниками, які просто лайкнули ту чи іншу статтю.



Можливість поставити лайк відволікає від процесу прочитання

Учені роблять висновок, що наявність можливості вподобати текст лише відволікає від його вдумливого читання та змушує користувачів погоджуватися з написаним, навіть якщо вони не дочитали статтю до кінця. Дослідники закликають: щоб краще розібратися у проблемі, варто дочитати текст, не ставити лайк, а залишити вдумливі коментарі з приводу прочитаного.

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