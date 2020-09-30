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Скільки годин потрібно спати, ураховуючи ваш вік: поради вчених
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Усі ми знаємо, що для повноцінного відпочинку вночі потрібно приділяти сну 7-9 годин. Утім, для кожного віку є свій часовий відтинок. Саме про це ми й поговоримо. Отже, скільки часу потрібно спати вам, ураховуючи ваш вік.
Фахівці назвали найкращу кількість сну для будь-якого віку. Вони констатують, що в кожному віці у людей виникає різна потреба у сні, тож потрібно прислухатися до цих порад.
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Новонароджені і маленькі діти. Новонародженим і малюкам дійсно потрібно багато сну – у середньому 15 годин щодня, що необхідно для правильного розвитку й оптимального зростання немовлят. Дефіцит сну може призвести до поведінкових проблем, розвитку синдрому дефіциту уваги та гіперактивності.
Школярі від 6 до 13 років. Ідеальний час сну для учнів молодших класів – від 7 до 12 годин. У цьому віці дітям необхідно засвоїти велику кількість інформації, а процес запису в довгострокову пам'ять активізується під час сну, тому чим більше школяр поглинає інформації, тим більше сну йому потрібно для її засвоєння.
Підлітки від 14 до 17 років. Цей життєвий період характеризується грою гормонів. Тож, щоб упоратися з нею, підлітку необхідно спати не менше 8-9 годин.
Дорослі люди від 26 до 64 років. Навіть якщо ми сильно втомлюємося і, здається, що готові спати цілу добу, у цьому віці достатньо 7-9 годин сну за ніч. Його не повинно бути менше, адже хронічне недосипання провокує розвиток серцево-судинних захворювань, підвищення кров'яного тиску, ожиріння. Також фахівці радять не зловживати сном і не мати звички відсипатися у вихідні дні.
Люди поважного віку. Чим старшою людина стає, тим менше сну потрібно її організму. Людям 65 років і старше достатньо спати по 7-8 годин на добу. Якщо кількість сну регулярно перевищує цей показник, підвищується ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань, слабоумства, попереджають лікарі.
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