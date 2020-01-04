Вчені з'ясували, чи дійсно корисний перець чилі

Споживання перцю чилі знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань. До такого висновку прийшли фахівці.

У дослідженні італійських учених взяли участь близько 23 тисяч людей.

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Спостереження за їх здоров'ям і раціоном тривали 8 років. Як виявилося, вживання перцю чилі не менше чотирьох разів на тиждень знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 40%. Ризик цереброваскулярних захворювань (пов'язаних з патологіями судин головного мозку) при цьому знижується майже на 50%.

Вчені відзначають, що позитивний ефект від спеції спостерігався незалежно від раціону людини. Користь відчули як прихильники середземноморської дієти, так і менш збалансованого харчування. Поки невідомо, які біохімічні механізми стоять за цим ефектом. Можливо, причина криється в капсаїцині – алкалоїді, який надає перцю пекучий смак.

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