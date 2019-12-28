Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Три корисні властивості глінтвейну для здоров'я і краси

  • 18
Смачний глінтвейн - фото 1
Смачний глінтвейн / delonghi

Про те, що гаряче вино з прянощами – дуже смачний і ароматний напій, знає багато хто, а от, що він ще й корисний – далеко не всі. Пропонуємо вам дізнатися, чим же корисний глінтвейн.

Має бактерицидні властивості

Глінтвейн з червоного вина має антисептичні властивості, тому здатний зміцнити імунну систему, оскільки є джерелом багатьох вітамінів, амінокислот і мікроелементів.

І ще: Домашній глінтвейн: прості рецепти з фото

Незамінний при переохолодженні

Якщо ви замерзли, то келих глінтвейну, випитий в теплі, дозволить вам уникнути можливих застудних захворювань.

Від застуди

З давніх-давен глінтвейн вважається одним з найкращих засобів проти перших ознак застуди. Також він допомагає впоратися з нежитем і кашлем. Ще глінтвейн сприятливо пити тим, хто не може заснути, і тим, хто вже перехворів на вірусне захворювання, оскільки напій допомагає відновити сили. Потрібно лиш випити склянку цього напою на ніч, щоб організм прогрілося.

Три корисні властивості глінтвейну для здоров'я і краси - фото 376994

Читайте також: Як приготувати смачний глінтвейн вдома

Джерело: delonghi
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги
  • 27 грудня, 20:15
  • 24162
ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+)
  • 27 грудня, 18:00
  • 1064
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1977443
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа