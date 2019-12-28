Три корисні властивості глінтвейну для здоров'я і краси

Про те, що гаряче вино з прянощами – дуже смачний і ароматний напій, знає багато хто, а от, що він ще й корисний – далеко не всі. Пропонуємо вам дізнатися, чим же корисний глінтвейн.

Має бактерицидні властивості

Глінтвейн з червоного вина має антисептичні властивості, тому здатний зміцнити імунну систему, оскільки є джерелом багатьох вітамінів, амінокислот і мікроелементів.

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Незамінний при переохолодженні

Якщо ви замерзли, то келих глінтвейну, випитий в теплі, дозволить вам уникнути можливих застудних захворювань.

Від застуди

З давніх-давен глінтвейн вважається одним з найкращих засобів проти перших ознак застуди. Також він допомагає впоратися з нежитем і кашлем. Ще глінтвейн сприятливо пити тим, хто не може заснути, і тим, хто вже перехворів на вірусне захворювання, оскільки напій допомагає відновити сили. Потрібно лиш випити склянку цього напою на ніч, щоб організм прогрілося.

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