Вчені зробили несподіване відкриття про Сонце

Вчені припустили, чому корона Сонця на мільйони градусів спекотніша за його поверхню.

Астрофізики провели в лабораторії серію досліджень, в рамках яких виявили, що утворення плазмоїдів у надпровідній рідині – сонячній плазмі, що складається з вільних електронів і атомних ядер, – може підвищувати турбулентність рідини. Ця властивість впливає на те, як проходить тепло через матерію.

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Утворення плазмоїдів в подовжених струмових шарах усередині плазми допомагає перетворювати великі турбулентні вихори на більш дрібні вихрові структури. Цей процес створює в плазмі особливі умови, які впливають на швидкість, з якою магнітна енергія розсіюється.

"Досі ніхто не досліджував шляхом прямого чисельного моделювання, як плазмоїди можуть змінювати турбулентний енергетичний спектр в провідній рідині", – каже фізик Чуанфей Донг з PPPL. Такий метод можна застосовувати не тільки до сонячної корони, але і до інших астрофізичних об'єктів.

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