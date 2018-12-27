Названа головна небезпека життя на Місяці

Вчені встановили головну загрозу життю на Місяці для людини.

На думку фахівців, місячний пил може згубно позначитися на здоров'ї людини через велику кількість токсичних і канцерогенних речовин.

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"Тривалий контакт з місячним пилом не тільки призведе до появи серйозних проблем в роботі легенів, але і викличе запалення і підвищить шанси на розвиток раку. Якщо "відрядження" на Місяць триватимуть кілька тижнів або місяців, запобігти цьому навряд чи вдасться", – зазначив дослідник Брюс Демпл.

Саме невелика кількість місячного пилу є смертельно небезпечною для людини. Вчені вивчили це питання в зв'язку з популярною останнім часом думкою, що на Місяці потрібно організувати "постійне" поселення. Однією з найбільш значних підстав для цього стало відкриття запасів води в кратерах супутника і на його полюсах.

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