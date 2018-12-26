У NASA розповіли про різдвяне меню екіпажу МКС

Дізнайтеся, чим ласуватимуть космонавти МКС у святкові новорічні дні.

У святкове меню екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) увійдуть копчена індичка, боби, цукати, журавлинний соус і кекс. Також космонавти отримали пісочне і здобне печиво, яке вони можуть прикрасити самостійно глазур'ю. Різдвяний вантаж був доставлений на МКС американським вантажним кораблем Dragon.

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"У нас немає інформації про персональні плани екіпажу щодо подарунків, і ми не знаємо, чи брали вони з собою подарунки для колег, оскільки багаж членів екіпажу залишається їх особистою справою", – повідомив представник NASA Деніел Хуот. Також відомо, що перший день нового року для екіпажу буде звичайним робочим днем.

Зараз на станції є троє космонавтів: росіянин Олег Кононенко, канадець Давид Сен-Жак і американка Енн Макклейн. Двоє останніх днями записали трихвилинне різдвяне відео, а також показали пластикові пакети з різдвяним частуванням.

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