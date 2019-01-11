Вчені знайшли найбільш "самотню" галактику

Вчені так і не змогли виявити інші галактики-сателіти у Мессьє 94 / Spacegid.com

Астрономи виявили аномальну галактику Мессьє 94, яка дуже схожа на Чумацький Шлях, але має вкрай мало галактик-сателітів.

У той час, як у нашої галактики таких супутників налічується десять, Мессьє 94 має лише два.

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"Це не просто якесь відхилення від норми. Існуючі теорії формування галактик не можуть пояснити такого", – коментує астроном Адам Смерціна. Вчені провели додаткову перевірку, використовуючи сліди випромінювання, і так і не змогли виявити інші галактики-сателіти.



"Ось у чому найголовніший інтерес таких відкриттів – коли знаходиш те, що неможливо передбачити під час моделювання. Коли виявляєш щось, в реальність чого ніколи навіть не вірив, це розширює горизонти пізнання. Це й справді круто", – додав Смерціна.

М94

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