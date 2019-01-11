Вперше показали відео із зворотного боку Місяця

Китайське національне космічне управління опублікувало кадри посадки космічного апарату "Чань-4" на зворотний бік Місяця.

На опублікованому в мережі відео відображений процес спуску посадкового модуля на поверхню супутника Землі.

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3 січня вперше в історії людства космічний апарат здійснив посадку на зворотному боці Місяця. На борту китайського "Чаньє-4" перебував місяцехід "Юйту-2". У космічному управлінні відзначили, що обидва пристрої є в хорошому стані і готові до роботи.

China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7 — CGTN (@CGTNOfficial) January 11, 2019

Китайський зонд на Місяці повинен зібрати інформацію про його геологічну будову, склад ґрунту і провести низку низькочастотних радіоастрономічних спостережень. Апарат був запущений з космодрому Січан 8 грудня і сів у величезному стародавньому ударному кратері Карман в південній півкулі зворотного боку Місяця.

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