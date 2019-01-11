Маск показав готовий експериментальний космічний корабель SpaceX Starship

На минулих вихідних Ілон Маск опублікував в Twitter комп'ютерне зображення, що дає уявлення про те, як буде виглядати експериментальний екземпляр майбутнього космічного корабля Starship.

Тоді ж у мережі з'явилося безліч фотографій та автоматизація виробництва прототипу ракети Starship на території споруджуваного зараз космодрому SpaceX в Бока Чика. І ось зараз стало відомо, що цей самий експериментальний екземпляр вже готовий до виконання випробувальної програми.

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Ілон Маск опублікував вже не рендер, а живий знімок, на якому відображена тестова версія Starship в повністю зібраному вигляді.

Пізніше це фото було доповнено відеороликом. Його зняла дівчина, що проїжджала на автомобілі біля майданчика SpaceX в Бока Чика, де зараз встановлено Starship. Судячи з її Twitter, вона пильно стежила за тим, як проходила збірка апарату.

Як бачимо, тестовий зразок Starship вийшов практично в точності такий, як був показаний на рендер. Хіба що поверхня виглядає не настільки полірованою, як на комп'ютерному зображенні.

Тестовий прототип Starship призначений для перевірки технічних рішень в суборбітальних польотах. SpaceX раніше говорила, що програма випробувальних польотів Starship буде аналогічна Grasshopper, експериментальній ракеті, яка використовувалася для відпрацювання технологій багаторазового використання першого ступеня Falcon 9 на початку 2010-х років.

Starship Hopper will do vertical flight tests similar to the Falcon 9 Hopper https://t.co/5dCrGFqymR — Elon Musk (@elonmusk) 11 січня 2019 р.

Власне, в декількох наступних твітах Маск підтвердив, що тестовий Starship за аналогією з Falcon 9 Hopper буде виконувати вертикальні підйоми (стрибки) на невелику висоту з наступним поверненням і м'якою посадкою назад на землю. Він також зазначив, що фінальна версія Starship, яка буде використовуватися для орбітальних польотів буде вище, її носова частина буде мати більш плавний вигин, а поверхня буде більш гладкою і полірованою. Минулого тижня Маск також говорив, що пілотовані версії Starship матимуть ілюмінатори і інші елементи.

Перший тестовий запуск Starship повинен пройти у найближчі два місяці, а незабаром після цього повинна відбутися презентація корабля SpaceX нового покоління, який повинен у майбутньому замінити весь парк ракет і кораблів SpaceX, ставши універсальною системою не тільки для польотів на Марс і подорожей по всій Сонячній системі, а й (в більш далекій перспективі) для польотів до інших зоряних систем.

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