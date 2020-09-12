Вчені здивували несподіваною заявою про мігрень

Фахівці вперше показали, що перехід мігрені в хронічну форму має генетичну природу. Це пов'язано з повною відсутністю у пацієнтів одного з варіантів гена больового рецептора TRPV1, який залучений в механізм розвитку захворювання.

Спеціалісти досліджували, як можуть бути пов'язані з хронічною мігренню варіанти гена больового рецептора TRPV1. Інтерес саме до цього типу рецепторів обумовлений тим, що вони пов'язані з викидом ключового больового агента мігрені – пептиду CGRP.

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У дослідженні взяли участь 96 осіб у віці від 18 до 55 років, з яких 19 страждали хронічною мігренню, 27 стикалися з мігренню час від часу і 50 були здорові.

Автори вивчили зразки крові добровольців і виділили геномної ДНК. У структурі рецептора TRPV1 гена є ділянки, які можуть відрізнятися. Вони називаються поліморфізм. Один з таких поліморфізмів з генотипами AA, AG і GG був обраний авторами дослідження для аналізу. Вчені порівняли розподілу генотипів між трьома групами піддослідних.

У здорових людей і пацієнтів з епізодичною мігренню показники були приблизно однакові. Однак у всіх пацієнтів з хронічною мігренню абсолютно відсутній генотип GG, а поширення генотипу AA було вдвічі вищим щодо інших груп (68% проти 33% і 34%). Результати дослідження дозволяють вченим вважати, що у хронічної мігрені є генетичні передумови, а відсутність генотипу GG можна розглядати як можливий індикатор ризику переходу епізодичній мігрені в хронічну форму.

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