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Як вибрати тканинну маску для школярів: поради батькам
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Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України дав поради батькам школярів щодо того, як вибрати тканинну маску, як її використовувати і як часто необхідно прати. Рекомендації були опубліковані на сторінці відомства у Facebook.
Як йдеться у повідомленні, при виборі маски з тканини слід звернути увагу на:
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- розмір – потрібно підбирати індивідуально (маска повинна щільно прилягати до носа, рота і підборіддя дитини, але не здавлювати);
- фіксацію – ремінці або вушні петлі повинні щільно тримати маску на обличчі, але не тиснути на голову і вуха;
- колір – повинен бути світлий, щоб легко визначати ступінь забруднення;
- декоративне оздоблення – не рекомендується використовувати маски з вишивкою, наклейками, надписами, оскільки вони можуть ускладнювати дихання, створюючи відчуття нестачі повітря;
- матеріал – повинен бути стійкий до впливу температур під час прання.
Також в центрі розповіли, що прати маску слід як мінімум кожен день після використання при температурі не менше 60 градусів протягом 60 хвилин. При цьому впродовж навчального дня дитині потрібні як мінімум дві маски для зміни у разі забруднення.
Крім цього, рекомендується вибрати маску разом з дитиною або зробити її разом з нею, щоб заохотити носити засіб захисту. Варто чітко і зрозуміло пояснити, як правильно одягати, носити і знімати маску, показавши це на особистому прикладі.
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