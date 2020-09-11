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Що робити на першому тренуванні у залі
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Пропонуємо вам добірку вправ на різні групи м'язів для тих, хто тільки прийшов в тренажерний зал і вирішив обійтися без допомоги тренера.
Ефективність програми 1 + 1 в тому, що вона дозволяє новачкам за короткий термін збільшити свою м'язову масу. Суть її полягає ось в чому: навантаження при тренуваннях розподіляються на дві половини вашого тіла, тобто в 1-й день Ви використовуєте вправи на одну половину, потім один день відпочиваєте, на наступний день Ви тренуєте іншу половину тіла.
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- Перший день: м'язи ніг, спини і живота
- Другий день: грудні і плечові м'язи, м'язи рук
Після початку регулярних тренувань за цією програмою, рекомендується дотримуватися її як мінімум місяців шість. Як і початківці, так і розвинені і досвідчені бодибілдери звикли часто міняти свій розклад занять у спортивному залі, бо вважають, що вони знаходять щось краще для зміцнення свого тіла. Але, на жаль, це не так. Отож, тренуймося за схемою:
- Перший день: відсутність занять
- Другий день: а) м'язи ніг, спини і живота
- Третій день: відсутність занять
- Четвертий день: б) грудні і плечові м'язи, м'язи рук
- П'ятий день: відсутність занять
- Шостий день: а) м'язи ніг, спини і живота
- Сьомий день: відсутність занять
- Восьмий день: б) грудні і плечові м'язи, м'язи рук
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