Що робити на першому тренуванні у залі

Пропонуємо вам добірку вправ на різні групи м'язів для тих, хто тільки прийшов в тренажерний зал і вирішив обійтися без допомоги тренера.

Ефективність програми 1 + 1 в тому, що вона дозволяє новачкам за короткий термін збільшити свою м'язову масу. Суть її полягає ось в чому: навантаження при тренуваннях розподіляються на дві половини вашого тіла, тобто в 1-й день Ви використовуєте вправи на одну половину, потім один день відпочиваєте, на наступний день Ви тренуєте іншу половину тіла.

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Перший день: м'язи ніг, спини і живота

Другий день: грудні і плечові м'язи, м'язи рук

Після початку регулярних тренувань за цією програмою, рекомендується дотримуватися її як мінімум місяців шість. Як і початківці, так і розвинені і досвідчені бодибілдери звикли часто міняти свій розклад занять у спортивному залі, бо вважають, що вони знаходять щось краще для зміцнення свого тіла. Але, на жаль, це не так. Отож, тренуймося за схемою:

Перший день: відсутність занять

Другий день: а) м'язи ніг, спини і живота

Третій день: відсутність занять

Четвертий день: б) грудні і плечові м'язи, м'язи рук

П'ятий день: відсутність занять

Шостий день: а) м'язи ніг, спини і живота

Сьомий день: відсутність занять

Восьмий день: б) грудні і плечові м'язи, м'язи рук

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