Вчені визначили три найкорисніших овочі

Епідеміологічні дослідження показали, яку роль відіграють ті чи інші продукти в профілактиці серцево-судинних, нейродегенеративних захворювань і різних типів раку. Які ж овочі найкорисніші у цій справі?

Помідор. Помідор є джерелом лікопіну (каротиноїду). На його частку припадає від 80 до 90% цієї фітохімічної речовини, яка також зустрічається в природі як природний пігмент, що відповідає за червоний і помаранчевий колір деяких фруктів і овочів. На додаток до цього, помідор вважається корисним завдяки клітковині, білкам, вітамінам А, С і Е, калію, а також низькому вмісту калорій і жиру.

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Цибуля. Цибуля містить такі фітохімічні речовини, як лютеолін, глікозиди лютеоліна і флавоноли. Темна цибуля з більш вираженим смаком – це той продукт, який має найбільшу протизапальну активність.

Броколі. Броколі виділяється вмістом сірчистих сполук. Лютеолін є основним компонентом і служить медіатором антиоксидантних і протизапальних процесів, пов'язаних з віком. Існують дослідження, які показують, що вона може надавати захисну дію на шлунок, навіть в низьких концентраціях.

Броколі

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