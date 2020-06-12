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Цими продуктами можна просто і швидко наїстися

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Їжа - фото 1
Їжа / lavanguardia

Рослинна їжа є найкращим низькокалорійним продуктом, який легко наситить організм людини.

Експерт з харчування зазначила, що одним з таких продуктів є огірок. У 100 грамах цього овочу міститься всього 12 калорій, тому його можна їсти у великих кількостях. Огірок чудово освіжає і є найкращою закускою для літа.

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А найкращим продуктом для боротьби зі стресом, коли у людини прокидається голод, і при цьому джерелом багатьох вітамінів є морква. Також фахівець порекомендувала помідори, цукіні, кабачки, броколі і варену картоплю. З низькокалорійних (70 калорій на сто грамів) продуктів тваринного походження дієтолог Палома Кентау порадила регулярно їсти яйця.

Вчені також з'ясували, що щоденне вживання одного яйця не призводить до підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Цими продуктами можна просто і швидко наїстися - фото 409748

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Джерело: lavanguardia
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