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Вчені виявили несподіваний вплив кави на організм

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Кава - фото 1
Кава / dailycoffeenews

Фахівці виявили невідомий раніше ефект від вживання кави.

В ході дослідження вчені порівняли результати колоноскопії 34 добровольців і з'ясували, що регулярне вживання кави сприятливо впливає на ріст в товстій кишці "хороших" протизапальних бактерій.

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Крім того, виявилося, що в кишечнику кавоманів живе менша кількість шкідливих бактерій Erysipelatoclostridium, ніж у людей, які відмовляються від кофеїну. В результаті фахівці прийшли до висновку, що регулярне вживання кави може призвести до зниження ризику серцево-судинних захворювань, діабету і захворювань печінки, йдеться в науковій роботі.

Чимало людей не уявляє свого ранку без горня кави, а також обирає цей напій або інші енергетики тоді, коли потрібно залишатись бадьорими. Однак є природний смаколик, який додає енергії без шкоди для здоров'я.

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Джерело: dailycoffeenews
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