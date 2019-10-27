У Японії дві хурми продали за 6,5 тисячі доларів

В Японії на аукціоні продали дві хурми сорту "тенкафубу". На створення особливого сорту фахівці витратили 11 років. Вперше плоди виставили на продаж у 2016 році.

Лот пішов з молотка за 700 тисяч ієн – це близько 6,5 тисячі доларів. Хто саме купив хурму, не уточнюється. Відзначається, що в проданих плодах кількість цукру перевищує 25 градусів за шкалою Брикса. У звичайній хурмі вміст цукру дорівнює близько 15-16 градусів.

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Сорт "тенкафубу" створювався 11 років. Назву він отримав на честь знаменитого напису з друку Оди Нобунагі – одного з найбільших державних діячів в японській історії і одного з перших об'єднувачів країни. Вперше хурму цього сорту почали продавати у 2016 році. Тоді найвища ціна плода становила 320 тисяч ієн – близько трьох тисяч доларів.

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