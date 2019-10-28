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Чи можна їсти картоплю і тренуватись: відповідь учених
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Чимало людей, щоб схуднути, сідають на жорсткі дієти та активно займаються спортом, однак чи обов'язково відмовлятись від улюблених страв? Учені розповіли, чи можна вживати картоплю та тренуватись, щоб отримати фігуру мрії.
Учені виявили, що картопля не обов'язково має бути у переліку заборонених продуктів для тих, хто активно займається над своїм тілом. Виявилось, що у певному вигляді цей овоч здатен ще й покращити ефективність фізичних навантажень. Річ у тому, що звичайне картопляне пюре здатне замінити спеціальні вуглеводні гелі, які використовують спортсмени.
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Це підтвердив експеримент за участю 12 добровольців, які у середньому за тиждень проїздити по 250 і більше кілометрів. З'ясувалось, що з картопляного пюре у майже однаковому співвідношенні можна отримати стільки ж вуглеводів, як і зі спеціального спортивного гелю.
"Ми вимірювали показники глюкози в крові, а також такі ключові фізіологічні параметри, як температура тіла, тиск і тому подібне. Виявилось, що відмінностей серед учасників, які приймали гель та пюре, майже не було", - пояснили вчені. Щоправда, ті, хто вживав спеціальний гель мали менший рівень дискомфорту у шлунку, аніж любителі пюре.
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