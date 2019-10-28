Природний енергетик: цей фрукт може замінити каву

Чимало людей не уявляє свого ранку без горня кави, а також обирає цей напій або інші енергетики тоді, коли потрібно залишатись бадьорими. Однак є природний смаколик, який додає енергії без шкоди для здоров'я.

Дієтологи вирішили перевірити, як різні продукти впливають на рівень ранкової бадьорості. З'ясувалось, що не лише міцна кава здатна швидко розбудити, а й звичайнісіньке яблуко, яке легко конкурує з ароматним напоєм.

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"Чимало людей починають свій день з горня кави і вважають цей напій найкращим ранковим енергетиком. Однак це не так, адже у світі є продукти, які допомагають прокинути та налаштуватись на продуктивний день значно краще, аніж кава. І це не якісь екзотичні страви, а, приміром, звичайне яблуко", - заявляють дослідники.

А все тому. що яблука багаті на вітаміни, вуглеводи, клітковину та різноманітні мінерали. Тому вони дозволяють врівноважити енергетичний баланс в організмі. До того ж, яблука не шкодять під час споживання натщесерце, а от з кавою краще все ж не забувати про сніданок.

Яблука бадьорять не гірше, аніж кава

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