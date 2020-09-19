Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Вчені розповіли, як правильно вгамувати свербіння

  • 20
Свербіж - фото 1
Свербіж / dailymail

Фахівці з Університету Маямі рекомендують не чесати сверблячі місця. Це лише посилить неприємні відчуття. Що ж робити у такому випадку?

Вчені вирішили перевірити, чи можна вгамувати свербіж більш делікатними способами.

І ще: Фахівці розповіли, як не варто лікувати нежить

Дослідницька група спровокувала у мишей нестерпне бажання почухатися, ввівши викликаючу свербіж хімічну речовину під шкіру. Вчені погладжувати уражені місця, а також оцінювали реакцію нейронів спинного мозку. Результати дослідження опубліковані в журналі JNeurosci.

Як виявилося, погладжування і розтирання запускало нейронну реакцію, яка знімала роздратування і заспокоювала шкіру. Фахівці відзначають, що цей спосіб, на відміну від чесання, менше травмує шкіру, а приносить не менше задоволення.

Вчені розповіли, як правильно вгамувати свербіння - фото 426242

Це цікаво: Вчені здивували несподіваною заявою про мігрень

Джерело: msn
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 197
8 простих способів мотивувати себе щодня
  • 11 вересня, 21:10
  • 287
Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
  • 12 вересня, 20:52
  • 816
Загрузка...
Новини