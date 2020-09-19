Вчені розповіли, як правильно вгамувати свербіння

Фахівці з Університету Маямі рекомендують не чесати сверблячі місця. Це лише посилить неприємні відчуття. Що ж робити у такому випадку?

Вчені вирішили перевірити, чи можна вгамувати свербіж більш делікатними способами.

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Дослідницька група спровокувала у мишей нестерпне бажання почухатися, ввівши викликаючу свербіж хімічну речовину під шкіру. Вчені погладжувати уражені місця, а також оцінювали реакцію нейронів спинного мозку. Результати дослідження опубліковані в журналі JNeurosci.

Як виявилося, погладжування і розтирання запускало нейронну реакцію, яка знімала роздратування і заспокоювала шкіру. Фахівці відзначають, що цей спосіб, на відміну від чесання, менше травмує шкіру, а приносить не менше задоволення.

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