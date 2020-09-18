Фахівці розповіли, як не варто лікувати нежить

При своєчасному лікуванні нежить не небезпечний. Однак запущений риніт може викликати ускладнення.

За їх словами, при сильній закладеності носа краще дотримуватися постільного режиму. Якщо не виходить залишитися вдома, то на робочому місці варто дотримуватися ряду правил.

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В першу чергу треба провітрювати і зволожувати приміщення. Пил сприяє розмноженню вірусів і бактерій. Крім того, слід відмовитися від поїздок на громадському транспорті, де можна повторно заразитися. "Проводити промивання носа треба сольовими розчинами: підійдуть як аптечні готові препарати з морською сіллю, так і звичайний фізіологічний розчин", – повідомили лікарі.

Вони додали, що якщо сильний нежить не проходить протягом 4-5 днів, то варто звернутися до лікаря. При самолікуванні можна активно користуватися судинозвужувальними препаратами. Лікарі також не радять захоплюватися народною медициною, наприклад, прогрівати ніс сіллю або вареними яйцями.

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