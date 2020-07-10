Вчені розгадали загадку дивної суміші на Місяці

Вчені ідентифікували блискучу гелеподібну речовину, виявлену ​​минулого року на зворотному боці Місяця.

Знімки незвичайної речовини в кратері фон Карман на зворотному боці Місяця були отримані за допомогою інфрачервоного спектрометра, встановленого на китайському місяцеході Yutu-2. Попередньо ці речовини називали гелеподібними, і цей термін вельми незвичайний для опису фрагментів місячного ландшафту. Тепер фахівці зрозуміли, з чим мають справу.

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Вчені проаналізували знімки, а також вивчили зразки, отримані в ході місій "Аполлон". Згідно з висновками фахівців, темно-зелена речовина розміром 52 на 16 сантиметрів утворилося в результаті удару метеорита об поверхню Місяця. Доречніше його буде називати не гелеподібним, а склоподібним.

До речі, виявлена на зворотному боці речовина дуже схожа на два зразки (15466 і 70019), привезених місіями "Аполлон-15" і "Аполлон-17". Обидва ці зразки, витягнуті з ударних кратерів, класифікуються як брекчія – тип породи, що складається з уламків породи.

Yutu-2 rover, part of China’s Chang’e-4 mission, has discovered an unusually colored “gel-like” substance during its exploration activities on the far side of the moon. Mission scientists are now trying to figure out what the mysterious material is. What do you think it is? pic.twitter.com/auw2F2JYvk — People's Daily, China (@PDChina) September 2, 2019

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