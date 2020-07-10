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Вчені розгадали загадку дивної суміші на Місяці

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Місяць - фото 1
Місяць / sciencealert

Вчені ідентифікували блискучу гелеподібну речовину, виявлену ​​минулого року на зворотному боці Місяця.

Знімки незвичайної речовини в кратері фон Карман на зворотному боці Місяця були отримані за допомогою інфрачервоного спектрометра, встановленого на китайському місяцеході Yutu-2. Попередньо ці речовини називали гелеподібними, і цей термін вельми незвичайний для опису фрагментів місячного ландшафту. Тепер фахівці зрозуміли, з чим мають справу.

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Вчені проаналізували знімки, а також вивчили зразки, отримані в ході місій "Аполлон". Згідно з висновками фахівців, темно-зелена речовина розміром 52 на 16 сантиметрів утворилося в результаті удару метеорита об поверхню Місяця. Доречніше його буде називати не гелеподібним, а склоподібним.

До речі, виявлена на зворотному боці речовина дуже схожа на два зразки (15466 і 70019), привезених місіями "Аполлон-15" і "Аполлон-17". Обидва ці зразки, витягнуті з ударних кратерів, класифікуються як брекчія – тип породи, що складається з уламків породи.

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Джерело: sciencealert
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