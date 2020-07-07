Вчені розгадали таємницю марсотрусів

Вчені обробили дані сейсмометра, розташованого на спусковому апараті НАСА InSight, який працює на Марсі з 26 листопада 2018 року.

Спусковий апарат InSight розмістив на поверхні Червоної планети сейсмометр, який передає дані на Землю.

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Обробивши дані, зібрані з лютого по червень 2019 року, вчені зафіксували декілька сотень марсіанських землетрусів. Як повідомляють дослідники, більшість таких марсотрусів були набагато слабкішими за землетруси на Землі. Втім, деякі з них досягали магнітуди 4.

Вчені з'ясували, що сейсмічні події на Марсі мають різну природу. У деяких випадках зафіксовані вібрації були викликані вітром, сонячною радіацією і роботою самого апарату. "Мікропоштовхи різних типів і частот, ймовірно, мають різні джерела і деякі, можливо, викликані геологічними структурами", – зазначив співавтор роботи.

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