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У NASA показали нічну Анкару з космосу: неймовірний кадр

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Нічна Анкара з космосу - фото 1
Нічна Анкара з космосу / instagram

Фахівці NASA поділилися космічним знімком столиці Туреччини Анкари, яка світиться нічними вогнями. Фото з'явилося на сторінці управління в Instagram.

Так, на кадрі відображена Анкара у темний час доби, коли місто освітлене "переплетеною міською мережею доріг і рядами автомагістралей". Відзначається, що знімок зробив один з астронавтів, які перебувають на Міжнародній космічній станції.

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У коментарі до фото фахівці NASA відзначили, що різниця у кольорі на знімку демонструє використання лампочок різних видів. Також на фото можна помітити поділ між промисловими і житловими районами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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