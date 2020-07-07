NASA вперше в історії спробує збити з курсу астероїд

NASA планує провести випробування, яке стане важливим кроком для забезпечення безпеки Землі стосовно загрози від астероїда. На сьогодні одним з найдієвіших способів експерти вважають зміну орбіти космічного тіла, яке потенційно загрожує планеті.

У липні 2021 року NASA запустить апарат DART, який у вересні 2022 року зіткнеться астероїдом Dimorphos, який сягає 160 метрів у ширину. Весь процес буде відбуватися приблизно у 11 мільйонах кілометрів від нашої планети. Удар повинен зрушити Dimorphos до вужчої орбіти навколо масивнішого астероїда Didimos.

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Вчені за допомогою телескопів стежитимуть за тим, що відбувається з Землі, а дослідники Європейського космічного агентства відправлять зонд Hera на Dimorphos у 2024 році, щоб упевнитися в правильному русі астероїда, а також в розрахунках експерименту.

У разі успішного проведення операції цілком можливо, що саме так вчені боротимуться з небезпекою, яку несуть в собі астероїди.

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