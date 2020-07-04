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Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку

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вплив параду планет на всі знаки Зодіаку - фото 1
вплив параду планет на всі знаки Зодіаку

У суботу 4 липня 2020 року українці зможуть побачити унікальне явище – парад планет, у якому будуть залучені майже всі планети. Читайте далі та дізнайтеся, як це впливатиме на різні знаки Зодіаку.

Парад планет 4 липня 2020 відбудується разом з напівтіньовим місячним затемненням 5 липня. На додачу буде ретроградний Меркурій, який впливатиме на всі знаки зодіаку.

І ще: Парад планет 2020: що це таке, коли та де дивитись в Україні

До вашої уваги вплив на всі знаки Зодіаку параду планет на українській мові! Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366225
Овни, від 4 й до 6 липня небажано здійснювати дорогі покупки. Важливо пам'ятати про приємне, боротися зі страхами та негативними установками. Будьте позитивно налаштованими, щоб жодні прикрі новини не зіпсували вам настрій та плани.

Телець

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366224
Тільці, астрологи рекомендують позбутися поганих думок і дотримуватися підвищеної обережності. Не варто ризикувати. Бажано уникати необдуманих рішень і не шукати пригод. Розмірене життя теж має свої переваги, а адреналін отримаєте потім.

Близнюки

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366231
Близнюки, стримуйте прояв своїх емоцій. Невеликі зустрічі, контакти будуть невдалими для вас. Неуважність, нервозність, недовірливість, труднощі в контактах, невдалі поїздки на громадському транспорті роблять цей період несприятливим.

Рак

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366230
Раки, вам варто звернути увагу на вирішення професійних завдань. Зросте ймовірність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті. Сприятливими будуть дії у сфері підприємництва та торгівлі.

Лев

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366227
Леви, ви, можливо, набагато більше залежите від інших у цей період насправді, ніж думаєте. Доведеться визнати цей декілька приголомшливий факт і поводитися відповідно.

Діва

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366233
Діви, особливо парад планет позначиться на внутрішньому світі. Це явище будуть впливати на ваш стан, що вимагатиме перегляду цінностей і векторів розвитку у майбутньому.

Терези

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366232
Терези, проаналізуйте свої внутрішні переживання та задумайтеся, що вам заважає рухатися вперед до реалізації нових цілей у житті. Вам необхідно трансформуватися, відмовитися від усіх стереотипів, які гальмують і є руйнівними для вас.

Скорпіон

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, до 5 липня проходить зміна на внутрішньому рівні та підбивання підсумків вашої трансформації. Які внутрішні напрацювання зараз будуть зроблені, такі результати, вже реальні, ви отримаєте через місяць.

Стрілець

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366234
Стрільці, у цей період потрібно повернути всі кармічні борги, особливо у сфері взаємин батьків та дітей, влади та народу. Також потрібно бути уважним до свого здоров'я, а саме: стежити за тиском і не вживати алкогольні напої.

Козеріг

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366226
Козероги, не соромтеся почуттів. Якщо сили не витрачати, вони вичерпуються, якщо економити почуття, вони "киснуть" і можуть з часом перетворитися на свою протилежність. Є ризик залишитися самотнім.

Водолій

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366223
Водолії, приготуйтеся пожинати плоди того, що посіяли у минулому, а саме до 21 червня. Чи починати після цього нову посівну – вирішувати вам. Випийте перед сном чашку дуже корисного заспокійливого – зеленого чаю.

Риби

Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку - фото 366229
Риби, ви будете одержимі бажанням зробити щось на свій страх і ризик, хоча здоровий глузд буде бубоніти, що цього робити не варто. Подібні бажання стримувати небезпечно, тільки не виходьте за рамки закону.

До теми: Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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