Парад планет 4 липня: вплив на всі знаки Зодіаку

У суботу 4 липня 2020 року українці зможуть побачити унікальне явище – парад планет, у якому будуть залучені майже всі планети. Читайте далі та дізнайтеся, як це впливатиме на різні знаки Зодіаку.

Парад планет 4 липня 2020 відбудується разом з напівтіньовим місячним затемненням 5 липня. На додачу буде ретроградний Меркурій, який впливатиме на всі знаки зодіаку.

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До вашої уваги вплив на всі знаки Зодіаку параду планет на українській мові! Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

Вплив сонячного затемнення 4 червня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, від 4 й до 6 липня небажано здійснювати дорогі покупки. Важливо пам'ятати про приємне, боротися зі страхами та негативними установками. Будьте позитивно налаштованими, щоб жодні прикрі новини не зіпсували вам настрій та плани.

Тільці, а стрологи рекомендують позбутися поганих думок і дотримуватися підвищеної обережності. Не варто ризикувати. Бажано уникати необдуманих рішень і не шукати пригод. Розмірене життя теж має свої переваги, а адреналін отримаєте потім.

Близнюки, стримуйте прояв своїх емоцій. Невеликі зустрічі, контакти будуть невдалими для вас. Неуважність, нервозність, недовірливість, труднощі в контактах, невдалі поїздки на громадському транспорті роблять цей період несприятливим.

Раки, вам варто звернути увагу на вирішення професійних завдань. Зросте ймовірність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті. Сприятливими будуть дії у сфері підприємництва та торгівлі.

Леви, ви, можливо, набагато більше залежите від інших у цей період насправді, ніж думаєте. Доведеться визнати цей декілька приголомшливий факт і поводитися відповідно.

Діви, особливо парад планет позначиться на внутрішньому світі. Це явище будуть впливати на ваш стан, що вимагатиме перегляду цінностей і векторів розвитку у майбутньому.

Терези, проаналізуйте свої внутрішні переживання та задумайтеся, що вам заважає рухатися вперед до реалізації нових цілей у житті. Вам необхідно трансформуватися, відмовитися від усіх стереотипів, які гальмують і є руйнівними для вас.

Скорпіони, до 5 липня проходить зміна на внутрішньому рівні та підбивання підсумків вашої трансформації. Які внутрішні напрацювання зараз будуть зроблені, такі результати, вже реальні, ви отримаєте через місяць.

Стрільці, у цей період потрібно повернути всі кармічні борги, особливо у сфері взаємин батьків та дітей, влади та народу. Також потрібно бути уважним до свого здоров'я, а саме: стежити за тиском і не вживати алкогольні напої.

Козероги, не соромтеся почуттів. Якщо сили не витрачати, вони вичерпуються, якщо економити почуття, вони "киснуть" і можуть з часом перетворитися на свою протилежність. Є ризик залишитися самотнім.

Водолії, приготуйтеся пожинати плоди того, що посіяли у минулому, а саме до 21 червня. Чи починати після цього нову посівну – вирішувати вам. Випийте перед сном чашку дуже корисного заспокійливого – зеленого чаю.

Риби, ви будете одержимі бажанням зробити щось на свій страх і ризик, хоча здоровий глузд буде бубоніти, що цього робити не варто. Подібні бажання стримувати небезпечно, тільки не виходьте за рамки закону.

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