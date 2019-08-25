Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Лікарі розповіли про найважливіший вітамін для очей

  • 43
Що робити, якщо падає зір - фото 1
Що робити, якщо падає зір / express

Вітамін В12 має особливий вплив на очі. Якщо зір почав погіршуватися, то терміново необхідно приймати саме цей вітамін.

Як розповіли фахівці, вітамін В12 виробляє людське тіло в результаті процесу травлення. Це так званий продукт діяльності мікрофлори, однак при цьому він не засвоюється.

І ще: Простий і смачний спосіб продовжити молодість

Користь здоров'ю приносять тільки ті кобаламіни, які входять до складу харчових продуктів. Так, найбільше необхідного нам В12 міститься в яловичій і свинячій печінці, курячих серцях і морепродуктах. Тваринне походження цього корисного мікроелемента вносить вегетаріанців і веганів в групу ризику, оскільки нестача вітаміну загрожує неврологічними розладами, пошкодженням нервових клітин і волокон, а також депресією.

Якщо ви починаєте погано бачити, у вас вражений зоровий нерв, при цьому можна побачити пожовтіння білка і у вас "сіпається" око – це перші ознаки того, що вам необхідні продукти, які виробляють вітамін В12.

Вітаміни для очей - фото 349997
Вітаміни для очей

Читайте також: Медики розкритикували популярну дієту

Джерело: express
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
  • Вчора, 12:20
  • 167
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • 20 серпня, 12:15
  • 464
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 1016
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа