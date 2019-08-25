Лікарі розповіли про найважливіший вітамін для очей

Вітамін В12 має особливий вплив на очі. Якщо зір почав погіршуватися, то терміново необхідно приймати саме цей вітамін.

Як розповіли фахівці, вітамін В12 виробляє людське тіло в результаті процесу травлення. Це так званий продукт діяльності мікрофлори, однак при цьому він не засвоюється.

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Користь здоров'ю приносять тільки ті кобаламіни, які входять до складу харчових продуктів. Так, найбільше необхідного нам В12 міститься в яловичій і свинячій печінці, курячих серцях і морепродуктах. Тваринне походження цього корисного мікроелемента вносить вегетаріанців і веганів в групу ризику, оскільки нестача вітаміну загрожує неврологічними розладами, пошкодженням нервових клітин і волокон, а також депресією.

Якщо ви починаєте погано бачити, у вас вражений зоровий нерв, при цьому можна побачити пожовтіння білка і у вас "сіпається" око – це перші ознаки того, що вам необхідні продукти, які виробляють вітамін В12.

Вітаміни для очей

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