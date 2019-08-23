Названі смачні освіжаючі напої, які знижують тиск

Існують напої, регулярне вживання яких сприяє зниженню підвищеного артеріального тиску.

На думку фахівців, одним з найкорисніших для гіпертоніків є ананасовий сік. Він насичений калієм, що допомагає розслабляти кровоносні судини, очищати організм від надлишку натрію.

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Користь ананасового соку

Також в списку найкращих напоїв проти підвищеного тиску є зелений чай, в ньому дуже багато антиоксидантів, що підтримують і поліпшують роботу судин. Знизити тиск допомагає і охолоджений каркаде. Саме охолоджений: в гарячому вигляді від нього може виникати гіпертензія.

Ще один напій, ефективний як засіб зниження тиску, буряковий сік. Його вживання впливає на утворення оксиду азоту, що сприяє розслабленню і розширенню судин, нормалізують тиск. Деякі ягоди також помітно знижують артеріальний тиск і соки з них переймають цей ефект. Наприклад, дуже корисний для зміцнення серця і поліпшення показників тиску свіжовичавлений сік чорноплідної горобини. А ще сприяють зниженню артеріального тиску соки з ягід калини, журавлини, чорної смородини, гранатів.

Крім того, позитивно впливає на тиск вживання кисломолочних напоїв. Вони містять оптимальні пропорції кальцію і калію, які допомагають регулювати тиск, покращувати роботу серця і судин.

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