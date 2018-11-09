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Вчені показали, як виглядає Антарктида без криги

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Визначити геологічні характеристики Антарктики вкрай складно - фото 1
Визначити геологічні характеристики Антарктики вкрай складно / sciencealert

На основі даних від супутника Gravity Field і науково-дослідного зонда GOCE науковці склали точну карту підлідних частин Антарктиди.

З усіх континентів нашої планети ми знаємо найменше про Антарктиду, точніше те, що знаходиться під її льодами. 160 млн років тому вона була частиною суперконтиненту Гондвана, який почав розпадатися 130 млн років тому.

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При цьому ще 55 млн років тому між Антарктидою і Австралією був перешийок, по якому можна було перейти від одного континенту до іншого.

Через віддалене місце розташування і великий шар криги визначити геологічні характеристики Антарктики складно, тож вчені використали для цього супутник GOCE, який з 2009 до 2013 року збирав дані про гравітаційні поля, в тому числі в районах Антарктиди. У 2013 році у зонда закінчилося паливо, проте вчені продовжують аналізувати отримані від супутника дані й досі.

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Джерело: sciencealert
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