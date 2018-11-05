Вчені розповіли про небезпеку 2G і 3G

Фахівці виявили, що високий рівень випромінювання від 2G і 3G інтернету призводить до раку у самців щурів.

Дослідження на гризунах показало, що радіочастотне випромінювання, порівняне з технологіями мобільного зв'язку 2G і 3G, пов'язане з розвитком раку.

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Так у самців щурів з'явилися ракові пухлини серця. Також було виявлено окремі докази того, що радіочастотне випромінювання пов'язане з розвитком пухлин мозку і надниркових залоз. Висновки щодо самок щурів, а також мишей виявилися не настільки однозначні. Також наразі фахівці не досліджували частоти, використовувані для 5G або Wi-Fi-мереж.

Вчені підкреслюють: поки що говорити про негативну дію мобільних телефонів на людей зарано. У дослідженнях впливу радіочастотного випромінювання піддавалося все тіло гризунів, тоді як у людей випромінюванню піддаються лише деяких тканини. Крім того, інтенсивність і тривалість впливу, якому піддавалися гризуни в дослідженнях, були набагато вищі, ніж у людей, які використовують мобільні телефони.

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