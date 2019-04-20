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Вчені назвали умову, яка покращує роботу мозку

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Вчені назвали умову, яка покращує роботу мозку - фото 1

Американські науковці виявили, що краще для продуктивної мозкової праці: безперервна робота чи відпочинок. Дізнайтеся, завдяки якій умові людині легше закріплювати нові навички та знання.

Дослідження вчених з Національного інституту здоров'я США виявило, що мозку потрібні короткі перерви між інтенсивною роботою. Це потрібно, щоб легше було сприймати та закріплювати нові знання.

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Безперервне інтенсивне навчання може призвести до виснаження. А от робити періодичні паузи на відпочинок – те, що потрібно! Мозок людини не може ефективно працювати в постійному стресі, тому йому потрібно кілька коротких перерв протягом навчання.

Важливо, що тривалий відпочинок результатів не дає – ефективні саме короткі перерви.

Наші результати демонструють, як важливо оптимізувати час і конфігурацію інтервалів відпочинку, коли опановуєш щось нове. Це може бути дуже корисно при реабілітації пацієнтів після інсульту або під час навчання грі на музичних інструментах у здорових людей, – заявили дослідники.

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Джерело: ninds
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