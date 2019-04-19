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Медики розповіли, чому шкідливо часто приймати ванну
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Розслабитися в гарячій ванні – відмінний спосіб зняти стрес після важкого дня. Однак медики не рекомендують зловживати цим. Фахівці з Департаменту охорони здоров'я розповіли, як часто можна проводити подібні процедури.
Замість ванни рекомендують раз на тиждень відвідувати баню, що передбачає нагрівання організму, а потім його охолодження. Така процедура корисна для здоров'я, а от лежання в гарячій воді без контрастного обмивання – навпаки.
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Якщо прийняти ванну все ж хочеться, то не варто бути в ній довше 5 хвилин при температурі води +40 і вище, і довше 15 хвилин – до +35. Тривале перебування у ванні негативно позначається на стані судин і збільшує ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи. Впливає дуже висока температура і на шкіру: процес старіння прискорюється.
Часте застосування губки для миття теж шкодить шкірі. Якщо щодня терти її жорсткою губкою, з'являться мікротравми, сухість, а згодом – дерматологічні захворювання. Скраб і губку оптимально застосовувати раз-два на тиждень, а щодня варто використовувати м'який гель для душу.
Миття голови – процедура, яку медики також не рекомендують проводити занадто часто. Якщо шкіра голови здорова, без надмірної жирності, то варто мити волосся не більше двох разів на тиждень, щоб не пересушити його та шкіру. Також після кожного миття потрібно насухо витирати тіло рушником. Краплі вологи, що залишилися на тілі, особливо між пальців ніг, можуть стати причиною грибка.
Дотримання цих простих рекомендацій дозволить вам уникнути як неприємного відчуття сухості, стягнутості шкіри, так і більш серйозних проблем зі здоров'ям.
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