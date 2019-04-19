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Медики назвали найкращий місяць для зачаття

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Тепер ви знаєте, коли планувати зачаття - фото 1
Тепер ви знаєте, коли планувати зачаття

Учені провели дослідження, під час якого з'ясували, що здоров'я дитини більше, ніж на 50% залежить від місяця зачаття і народження. Отже, дізнайтесь, коли ж найкраще задумуватися над зачаттям дитини?

Науковці з університету Принстону багато років вивчали проблему хворобливості новонароджених малюків. Вони помітили, що діти, народжені у певні сезони року відрізняються здоров'ям. Протягом 2-х десятків років вчені вивчали це питання. У результаті, вони змогли назвати ідеальний місяць для зачаття.

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Виявилося, що ті діти, які були зачаті у літні місяці і народилися взимку або на початку весни частіше схильні до органічних патологій, відстають у розвитку і більш схильні до інфекційних захворювань, адже у них слабший імунітет.

Пов'язано це з тим, що останні місяці вагітності припадають на зимовий період, коли кількість ультрафіолету від сонця мізерно мала. Саме ультрафіолет і вітамін D потрібні для якісного формування внутрішніх органів, скелета й імунної системи. При дефіциті сонячного світла діти народжуються слабшими, їм притаманна мала вага, а також вони схильні до хронічних хвороб.

Найкраще, якщо дитина народиться у першій половині осені. Початок вагітності припадає на кінець зими, коли ще немає свіжих фруктів і овочів, однак брак вітамінів дуже просто заповнити за допомогою прийому комплексних вітамінних препаратів.

Діти, народжені у вересні, вважаються найздоровішими - фото 322574
Діти, народжені у вересні, вважаються найздоровішими / The Cheat Sheet

А ось кінець вагітності припадає на літо і осінь, коли ще багато сонячного світла, є в достатку овочі та фрукти, а тому плід, котрий активно розвивається, може отримувати всі необхідні для формування міцного здоров'я речовини.

Учені, провівши масу досліджень прийшли до однозначного висновку: ідеальний місяць для народження дитини – це вересень. А, отже, ідеальний місяць для зачаття – грудень.

Вчені з Кембриджу паралельно провели ще одне дослідження. Виявилося, що діти, народжені у вересні, краще вчаться в школі і мають вищі показники інтелекту. Те ж стосується і студентів. Вересневі студенти досягають великих успіхів у навчанні.

Виявилося, що кінець вагітності, який припадає на сонячну пору року, не тільки формує міцний імунітет і здоров'я, а й покращує розумовий розвиток дитини.

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Джерело: Med2
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