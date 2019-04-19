На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Медики назвали найкращий місяць для зачаття
-
- 32
Учені провели дослідження, під час якого з'ясували, що здоров'я дитини більше, ніж на 50% залежить від місяця зачаття і народження. Отже, дізнайтесь, коли ж найкраще задумуватися над зачаттям дитини?
Науковці з університету Принстону багато років вивчали проблему хворобливості новонароджених малюків. Вони помітили, що діти, народжені у певні сезони року відрізняються здоров'ям. Протягом 2-х десятків років вчені вивчали це питання. У результаті, вони змогли назвати ідеальний місяць для зачаття.
І ще: Науковці зруйнували популярний міф про здорове харчування
Виявилося, що ті діти, які були зачаті у літні місяці і народилися взимку або на початку весни частіше схильні до органічних патологій, відстають у розвитку і більш схильні до інфекційних захворювань, адже у них слабший імунітет.
Пов'язано це з тим, що останні місяці вагітності припадають на зимовий період, коли кількість ультрафіолету від сонця мізерно мала. Саме ультрафіолет і вітамін D потрібні для якісного формування внутрішніх органів, скелета й імунної системи. При дефіциті сонячного світла діти народжуються слабшими, їм притаманна мала вага, а також вони схильні до хронічних хвороб.
Найкраще, якщо дитина народиться у першій половині осені. Початок вагітності припадає на кінець зими, коли ще немає свіжих фруктів і овочів, однак брак вітамінів дуже просто заповнити за допомогою прийому комплексних вітамінних препаратів.
А ось кінець вагітності припадає на літо і осінь, коли ще багато сонячного світла, є в достатку овочі та фрукти, а тому плід, котрий активно розвивається, може отримувати всі необхідні для формування міцного здоров'я речовини.
Учені, провівши масу досліджень прийшли до однозначного висновку: ідеальний місяць для народження дитини – це вересень. А, отже, ідеальний місяць для зачаття – грудень.
Вчені з Кембриджу паралельно провели ще одне дослідження. Виявилося, що діти, народжені у вересні, краще вчаться в школі і мають вищі показники інтелекту. Те ж стосується і студентів. Вересневі студенти досягають великих успіхів у навчанні.
Виявилося, що кінець вагітності, який припадає на сонячну пору року, не тільки формує міцний імунітет і здоров'я, а й покращує розумовий розвиток дитини.
Читайте також: Собача шерсть проти бороди: учені розповіли, що чистіше
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати
-
19:59Названо найкращий камерофон за версією DxOMark
-
19:55Стали на коліна: Порошенко та Зеленський вибачилися перед українцями
-
19:55Ангел Victoria's Secret похвалилася стрункою фігурою в бікіні
-
19:50Холостяк 7 випуск 2019: дивитись онлайн, хто покинув 9 сезон
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:44Американський гонщик похизувався потужним Ford Raptor
-
19:39На Гаваях завдяки дрону виявили незвичайну квітку: відео
-
19:29Порошенко несподівано прийшов на сцену Зеленського: перше рукостискання кандидатів
-
19:23Так можна приготувати будь-яке м'ясо: простий рецепт у мультиварці
-
19:11Сексуальна Ірина Шейк поділилася спокусливим знімком з моря
-
18:58Один із найстаріших месенджерів готується до закриття
-
18:45Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський
-
18:44Відео серії пенальті у матчі Шахтар – Динамо побило рекорд в YouTube
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:3169-річна спортсменка побила світовий рекорд з паверліфтингу
-
18:21Зубна нитка: чому не варто неї користуватися
-
18:10Гороскоп на 20 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)
-
17:58Джон Вік 3: вийшов сюжетний уривок блокбастера з Кіану Рівзом
-
17:48Медики назвали найкращий місяць для зачаття
-
17:41Вчені з'ясували, як покращити якість сексу
-
17:32Сервіс прокату електросамокатів розробив систему розпізнавання нетверезих водіїв
-
17:22Зірка Кварталу 95 розповіла про свої доходи
-
17:13Зірка Гри престолів Джейсон Момоа вперше за 7 років збрив бороду: фотофакт
-
20:01Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати
-
18:45Дебати Зеленський – Порошенко: онлайн трансляція з НСК Олімпійський
-
18:00Тільки для дорослих: відомі казки на еротичний лад (18+)
-
16:00Дебати Порошенко vs Зеленський: коли і де дивитися онлайн з Олімпійського
-
15:00Анекдоти про буденне: смішні жарти та історії з життя
-
13:33Команда Зеленського: що треба знати про радників кандидата в президенти
-
12:11Чіп і Дейл, Черепашки Ніндзя, Злюки Бобри та інші: найкращі музичні заставки з дитинства
-
10:20З'явилася перша мобільна бібліотека аудіокниг українською мовою
-
07:15Яку погоду очікувати 19 квітня в Україні
- 18 квітня
-
21:47Володимир Зеленський представив свою команду: Комаровський і Ко
-
20:31Ток-шоу Право на владу: дивитися онлайн прямий ефір із Зеленським
-
17:21Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
-
15:30З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019
-
14:45Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням
-
12:00Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!
-
09:28Дебати на НСК Олімпійський: про що домовилися кандидати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 18 квітня
- 17 квітня
-
21:54Науковці розповіли, як красиві люди ставляться до сексу
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
-
14:50Сексуальний гороскоп для чоловіків: характеристика знаків Зодіаку
-
13:25Порошенко погодився на дебати 19 квітня на Олімпійському: названо час
-
11:50Як довго я на тебе чекала: чим закінчився серіал і чи буде продовження
-
09:00Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня
-
07:15Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні