Важливо знати: золоте правило будь-якої дієти

Дієтологи розповіли про універсальне, золоте правило абсолютно будь-якої дієти. Якщо хочете схуднути якісно і надовго, варто дослухатися до цієї поради.

За словами фахівців, правило полягає у помірності в їжі і фізичній активності. Про це пише runnersworld. "Треба прибрати з їжі продукти, які своєю присутністю підвищують загальну калорійність раціону. Це цукор, жири, трансжири", – пояснюють дієтологи.

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Тим, хто старше 40 років, треба обов'язково рухатися, робити зарядку, ходити пішки, оскільки в цьому віці енергетичний обмін втрачає пластичність. "Коли ми поїли, нам знову потрібна їжа. Організм неохоче витрачає енергію із запасів. Тобто людина мучиться, не їсть, терпить обмеження і все одно не худне", – попередили експерти.

У щоденному раціоні людини не існує продуктів, які дивним чином зроблять фігуру стрункою, а її саму здоровою і енергійною. Якщо не вистачить сили волі відмовитися від шматочка торта, з'їжте його, пам'ятаючи при цьому, що отримані зайві калорії доведеться якось витрачати: наприклад, пройтися пішки додому, вийшовши раніше на кілька зупинок.

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