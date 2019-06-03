Чому заморожені фрукти і овочі корисніші за свіжі

Влітку ми зазвичай забиваємо холодильник свіжими продуктами. Однак, виявляється, не обов'язково харчуватися тільки "сирими" персиками та квасолею, щоб отримати максимальну кількість користі.

Річ у тому, що в заморожених продуктах вітамінів не менше, а іноді навіть і більше. Пояснюємо, в чому справа.

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Все просто: коли овочі та фрукти заморожують, це роблять у момент, коли їжа на піку своєї стиглості. А значить, і на піку своєї користі. Набиваючи холодильник свіжими продуктами, ми часто не встигаємо з'їсти їх вчасно, і в результаті на тарілку потрапляє вже злегка зіпсована їжа. Поки свіжі продукти потрапляють з грядки на полиці магазинів, може пройти кілька днів – що теж вбиває корисні властивості.

Заморожені фрукти та овочі

Наша порада: якщо хочете отримувати зі своїх продуктів максимум, не купуйте їх із запасом на тиждень. Вони неминуче зіпсуються. Краще, якщо ви будете ходити до магазину кожен день, і брати їжу кращої якості. Або ж купувати заморожену. Дослідження Каліфорнійського університету довело, що вміст вітамінів в заморожених овочах і фруктах найчастіше вищий, аніж у свіжих.

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