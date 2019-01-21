У Google Play знайшли віруси, які крадуть гроші

У магазині додатків для смартфона Google Play виявили дві шкідливих програми, які збирають банківську інформацію для розкрадань коштів – BatterySaverMobi і Currency Converter.

Як повідомляється, обидва додатки були видалені, але до цього встигли нашкодити багатьом. Наприклад, додаток BatterySaverMobi було завантажено 5 тисяч разів і отримало 4,5 зірки від 73 рецензентів.

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"Додатки відкидають шкідливе корисне навантаження, яке пов'язане з відомим банківським шкідливим ПЗ Anubis. Після аналізу корисного навантаження ми помітили, що код разюче схожий на відомі зразки Anubis. Також побачили, що він підключається до сервера управління і контролю (C&C) з доменом aserogeege. space, який також пов'язаний з Anubis", – йдеться у джерелі.

Також відомо, що ці програми не просто застосовують традиційні методи ухилення. Вони намагаються використовувати рухи користувача і пристрою, щоб приховати свою діяльність.

Якщо шкідливий код запускається, додаток спробує обманом змусити користувачів завантажити і встановити корисний APK-файл з підробленим оновленням системи. Чого, звичайно ж, не рекомендується робити.

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