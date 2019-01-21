Microsoft рекомендує своїм фанатам переходити на Android і iOS

У Microsoft офіційно заявили про швидке припинення підтримки Windows 10 Mobile. Для нечисленних користувачів мобільної ОС редмондська корпорація оновила інформацію на офіційному сайті з докладними термінами припинення роботи різних сервісів і рекомендаціями щодо подальших дій.

У розділі "Що означає кінець підтримки для клієнтів?" представники Microsoft пояснили, що після 10 грудня цього року компанія перестане випускати оновлення системи та безпеки для Windows 10 Mobile. При цьому автоматичне або ручне створення резервних копій для налаштувань та деяких додатків буде працювати протягом ще 3 місяців – до 10 березня 2020 року. Деякі сервіси, включаючи завантаження фотографій і відновлення з резервної копії, можуть діяти до 12 місяців з моменту закінчення підтримки.

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Пристрої під керуванням Windows 10 Mobile (збірка 1709) отримуватимуть виправлення та оновлення безпеки до 10 грудня цього року, тоді як Lumia 640 і 640 XL, на яких встановлена ​​збірка 1703 перестануть оновлюватися вже після 11 червня. Власникам Windows-смартфонів розробники рекомендують вручну створити резервну копію даних за допомогою вбудованої функції, поки ще активна підтримка.

Microsoft рекомендує міняти смартфони на Android та iOS

Найцікавіше звучить порада Microsoft для користувачів Windows-смартфонів:

Із закінченням підтримки Windows 10 Mobile ми рекомендуємо користувачам перейти на пристрій під управлінням Android або iOS. Місія Microsoft з розширення можливостей кожної людини і кожної організації на планеті для досягнення більшого змушує нас підтримувати наші мобільні додатки на цих платформах і пристроях, – йдеться в заяві Microsoft.

Відзначимо, що в мережі досі ходять чутки про те, що в Microsoft все ж планують випустити складаний пристрій, який зможе працювати і як смартфон, і як планшет.

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