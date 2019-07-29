Ваша ніч буде спекотною: 5 секс-іграшок, які завжди під рукою

Якщо вам здається, що секс-іграшки – це лише ті гаджети, які потрібно купувати у крамницях для дорослих, – мусимо вас трішки засмутити. Насправді, зробити ваше інтимне життя яскравішим можуть практично будь-які предмети, які є у вашій оселі.

Отже, що можна використати для того, щоб зробити секс незабутнім і максимально приємним?

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Пір'їнки

Для того, щоб максимально розігріти її, потрібно неабияку увагу приділити ерогенним зонам. Утім, поцілунки та ніжні дотики не завжди спрацьовують так, як, до прикладу, пір'їни. Ними можна проводити по спині, грудях, лобку. Лоскотати та пестити водночас. Головне – використати декоративне пір'я, а не бігти скубати свого улюбленого папугу!

Лід

Ще одна проста річ, яка однозначно є в кожній оселі. Тим паче, що зараз – літо! Проведіть кубиком льоду по її сосках і ви зауважите, як вони відреагують на різку зміну температури. До слова, такий метод дозволить трішки охолодити її.

Пов'язка на очі

Для посилення відчуттів можна надягнути їй пов'язку на очі. Такий ефект дозволить вашій партнерці зосередитися лише на відчуттях, а не на візуальній складовій.

Шарф

Також можна прив'язати її, до прикладу, до ліжка. Деякі панянки обожнюють відчувати себе беззахисними та підкореними. Ловіть лайфхак: прив'язуєте її до ліжка, замовляєте піцу і насолоджуєтесь нею під час перегляду футбольного матчу. Головне – зробіть це після сексу, щоб у неї не було відчуття, що її обдурили ;)

Їжа

Її теж можна використовувати для інтимних ігрищ. Звичайно ж, мова не йде про каструлю борщу, яку ви виливаєте на неї. Можете використати, до прикладу, мед або збиті вершки. Також ідеально підійде полуниця. А взагалі, ви можете перетворити вашу кохану на імпровізований фуршетний стіл, щедро всіяний смаколиками, які розташовані на ерогенних зонах. Такий підхід дозволить убити двох зайців одним махом: ви втамуєте не лише сексуальний голод, а й звичайний ;)

Використайте одну з цих "секс-іграшок" цієї ночі, щоб отримати максимум задоволення!

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