Зводимо її з розуму: 7 простих правил збудження

Як ми вже неодноразово вам розповідали, до заняття сексом ми, чоловіки, і жінки ставляться по-різному. І, якщо нам цілком достатньо насолодитися технічною стороною процесу та й збудження настає за лічені секунди, то з жінками потрібно добряче повозитися. Ділимося з вами секретами ідеальної прелюдії.

Хороший секс може стати відмінним лише за однієї умови – ви повинні не забувати про прелюдію. Звичайно ж, коли зовсім немає часу і ви займаєтесь коханням перед роботою, – про відтягування задоволення думається в останню чергу. Втім, якщо ж часу достатньо – не полінуйтесь добряче її розігріти, щоб отримати максимум задоволення від процесу.

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7 правил ідеальної прелюдії

Не починайте розігрівати її зі статевих органів. Пам'ятайте, що тіло вашої коханої – прекрасне, а це означає, що слід вивчити всі її ерогенні точки, щоб довести її до блаженства. Не поспішайте. Пам'ятайте, що під час сексу надзвичайно важливий ритм, але це зовсім не означає, що ви повинні робити це надто швидко. Прелюдія – не лише про дотики. Підбирайте правильні слова. Дивіться на неї, як кіт на сметану. Дихайте їй на вухо. Цілуйте та огортайте теплом і затишком! Розігрівайте завчасно. Нагадуємо, що їй для збудження потрібно більше часу, ніж тобі. Хочеш, аби ви досягнули оргазму вдвох – займись нею заздалегідь, а потім уже приступай до задоволення власних потреб. Правильне зволоження – запорука задоволення. Секс "насухо" може не лише стати причиною дискомфорту, а й болісних відчуттів, що негативно вплине на досягнення нею оргазму. Стимулюйте статеві органи, але робіть це поступово. Не потрібно накидатися на її розкішницю лише тому, що ви хочете, щоб вона швидше дійшла до "фіналу". Середня тривалість ідеальної прелюдії – 15 хвилин, тому спробуйте у цей проміжок часу вкласти всі свої уміння, аби якомога краще її розігріти.

Добре розігріта жінка – ідеальна коханка

Ну і не забувайте, що кожна жінка – особлива, а це означає, що до вашої коханої може бути абсолютно інший підхід. Головне – намагайтеся задовольнити її, адже всі ми й так знаємо, що "фініш" для чоловіків – справа не складна!

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