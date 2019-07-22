Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт

Носії цієї групи крові зводять з розуму всіх

Науковці з Німеччини цікавилися тим, яку групу крові потрібно мати, аби почуватися справжнім секс-магнітом. Результати їхнього спостереження вас однозначно здивують. А ми спробуємо пояснити, чому так відбувається.

Під час проведення експерименту з'ясувалося, що в очах протилежної статі найпривабливішими є люди, які мають першу групу крові.

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Як учені дійшли до такого висновку? Для цього вони спостерігали за 3 тисячами молодих добровольців, у яких була різна група крові. Крім того, організатори дослідження з'ясували, які риси й особливості протилежної статі приваблюють добровольців.

Виявилося, що власники 1 групи крові найбільше привертають до себе інших людей. Натомість з'ясувалося, що носії другої групи подобаються оточуючим найменше. Чоловіки і жінки з третьої групою крові характеризуються вираженою чуттєвістю та ніжністю, а от носії четвертої групи люблять прояви романтики та ласки.

Найпривабливішими вважають носіїв першої групи крові

Крім того, представники науки встановили, що група крові може впливати на особливості характеру:

1 група – сила волі, терплячість, бажання наполегливо йти до поставленої мети;

– сила волі, терплячість, бажання наполегливо йти до поставленої мети; 2 група – вміння підлаштовуватися під обставини, що склалися, акуратність, бажання працювати;

– вміння підлаштовуватися під обставини, що склалися, акуратність, бажання працювати; 3 група – не бояться змін, добре пристосовуються до змін у житті, стійко витримують негаразди;

– не бояться змін, добре пристосовуються до змін у житті, стійко витримують негаразди; 4 група – лідерські якості, схильність до ораторського мистецтва і організації заходів.

Безумовно, характер формує не тільки група крові, але і вроджений темперамент, оточення, обставини. Однак дослідження показало ще один несподіваний фактор, що впливає на характер.

Зізнавайтесь, яка у вас група крові. Свої відповіді залишайте у коментарях.

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