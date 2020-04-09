Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Вартові Галактики 3: Джеймс Ганн натякнув на сюжет майбутнього фільму

  • 17
Сюжет Вартові галактики 3 - фото 1
Сюжет Вартові галактики 3

Відомий режисер Джеймс Ганн влаштував обговорення з шанувальниками і розкрив деталі нового фільму "Вартові Галактики 3". Нарешті нам розкриють історію Ракети!

53-річний американський кінорежисер Джеймс Ганн нещодавно провів перегляд "Вартових Галактики" зі своїми прихильниками, а також організував своєрідний діалог в Twitter. Користувачі залишали питання, а Джеймс відповідав на них, створюючи ще більшу інтригу щодо продовження пригод Зоряного Лорда та його команди.

І ще: Примарний вершник з Кіану Рівзом: фанати створили епічне відео

Дехто запитав, чи нова стрічка покаже передісторію єнота Ракети, і режисер не змовчав.

"Скажу так, що Ракета велика частина того, що відбудеться у майбутнього. Багато що (приміром, шрами на його спині) приведуть до того, що я планував для нього дуже давно".

Також коментатори вирішили уточнити, що ж саме на спині у саркастичного єнота.

"Кібернетичні імпланти, які, вочевидь, болюче помістили в тіло. Один із найулюбленіших моментів фільму. Самотність і неприязність Ракети завжди були для мене центром франшизи".

Тому можна здогадуватись, що саме навколо цього героя і будуть розгортатись події в третій частині "Вартових галактики". Щоправда, побачимо ми її не раніше 2023 року.

Нагадаємо, що спина Ракети виглядає так:

Вартові Галактики 3: Джеймс Ганн натякнув на сюжет майбутнього фільму - фото 397058

Читайте також: ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!
  • Вчора, 13:00
  • 819
Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
  • 07 квітня, 17:21
  • 656
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2213617
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз