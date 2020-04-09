Вартові Галактики 3: Джеймс Ганн натякнув на сюжет майбутнього фільму

Відомий режисер Джеймс Ганн влаштував обговорення з шанувальниками і розкрив деталі нового фільму "Вартові Галактики 3". Нарешті нам розкриють історію Ракети!

53-річний американський кінорежисер Джеймс Ганн нещодавно провів перегляд "Вартових Галактики" зі своїми прихильниками, а також організував своєрідний діалог в Twitter. Користувачі залишали питання, а Джеймс відповідав на них, створюючи ще більшу інтригу щодо продовження пригод Зоряного Лорда та його команди.

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Дехто запитав, чи нова стрічка покаже передісторію єнота Ракети, і режисер не змовчав.

"Скажу так, що Ракета – велика частина того, що відбудеться у майбутнього. Багато що (приміром, шрами на його спині) приведуть до того, що я планував для нього дуже давно".

I’ll just say Rocket is a big part of what’s happening in the future - and a lot of this stuff (like the scars we’re about to see on his back) sets up what I’ve been planning for Rocket all along. #QuarantineWatchParty #GotG https://t.co/WLqoiG7Wzg — James Gunn (@JamesGunn) April 8, 2020

Також коментатори вирішили уточнити, що ж саме на спині у саркастичного єнота.

"Кібернетичні імпланти, які, вочевидь, болюче помістили в тіло. Один із найулюбленіших моментів фільму. Самотність і неприязність Ракети завжди були для мене центром франшизи".

Part of the cybernetics apparently painfully placed in his body. One of my favorite moments in the movie. Rocket’s loneliness and disaffection is at the center of the franchise for me. #QuarantineWatchParty #GotG https://t.co/F2tGn8XggD — James Gunn (@JamesGunn) April 8, 2020

Тому можна здогадуватись, що саме навколо цього героя і будуть розгортатись події в третій частині "Вартових галактики". Щоправда, побачимо ми її не раніше 2023 року.

Нагадаємо, що спина Ракети виглядає так:

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