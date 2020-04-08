Примарний вершник з Кіану Рівзом: фанати створили епічне відео

У мережі з'явився фанатський трейлер до нового фільму "Примарний вершник", де головну роль може виконати неповторний Кіану Рівз. Виглядає настільки реалістично, що це точно варто побачити!

На YouTube-каналі stryder HD опублікували трейлер фільму про Примарного вершника з актором Кіану Рівзом. Звісно ж, це фанатський ролик, хоч і зроблений доволі якісно. Творців на таке промо надихнули новини інсайдерів про те, що "Нео" справді може виконати головну роль у свіжій екранізації.

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Відзначимо, що в ролику можна побачити кадри з фільмів з Рівзом, серед яких "Костянтин" та "Джон Уік", а також моменти з "Хеллбоя", оригінального "Примарного вершника" та навіть "Зловісних мерців". Зацініть!

Примарний вершник (Ghost Rider) – персонаж коміксів Marvel, за яким у 2007 році вийшов справді крутий фільм з Ніколасом Кейджем. Він розповідає про байкера Джонні Блейза, який вкладає договір з дияволом, аби врятувати батька. Щоправда, Мефістофель не полюбляє чекати, тож хлопець змушений збирати данину у вигляді "душ" замість свого господаря. Так він має на до кінця свого життя на вогняному харлеї знищувати людей, але не хоче цього.

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