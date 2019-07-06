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Варення з вишні з фото: покрокові рецепти без кісточок, п'ятихвилинка та інші

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як приготувати вишневе варення - фото 1
як приготувати вишневе варення

Варення з вишні – дуже поширена закрутка на зиму. Такий смаколик можна їсти не тільки окремо, але й додавати у випічку та основні страви та соуси. Ми підготували для вас найпопулярніші рецепти вишневого варення.

Варення з вишні "п'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

  • Вишня – 1 кг
  • Цукор – 1 кг

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Варення з вишні з фото: покрокові рецепти без кісточок, п'ятихвилинка та інші - фото 338857

Рецепт приготування вишневого варення "п'ятихвилинка":

  1. Перебрати, засипати цукром і чекати, коли пустить сік.
  2. Ставте варити, а коли закипить, то зніміть піну й варіть п'ять хвилин.
  3. Потім вимикайте, дайте охолонути.
  4. Повторіть так три рази, потім заливайте в стерилізовані банки під залізні кришки.

Густе вишневе варення без кісточок на зиму

Інгредієнти:​​

  • 5 кг вишень
  • 5.5 кг цукру
Варення з вишні з фото: покрокові рецепти без кісточок, п'ятихвилинка та інші - фото 338858

Рецепт приготування варення з вишні без кісточок:

  1. Вимийте вишні, видаліть зіпсовані ягоди, витягніть кісточки, а самі вишеньки складіть в каструлю для варіння або будь-яку миску відповідного розміру і засипте цукром.
  2. Перемішайте, витримаєте 1-2 години, ще раз перемішайте і доведіть ягоди до кипіння в соку, який виділився і змішався з цукром. Варіть не більше 10 хвилин на малому вогні, обов'язково знімайте піну. Залиште варення остигати на плиті, відновіть варіння через 12 годин.
  3. Зручно планувати так: вечір-ранок-вечір. Так, якщо ви почнете готувати після роботи, годині о 7, на наступний день ввечері вже зможете закатати кілька баночок густого та ароматного вишневого варення!
  4. Наступне варіння зовсім коротке, 3-5 хвилин після закипання. Піну знімайте, як і в перший раз. Знову залиште варення на 12 годин, підготуйте до третього "підходу" стерилізовані банки та кришки.
  5. Доведіть варення до кипіння в третій раз, зменште вогонь і варіть, поки не загусне. Ознаки загустіння повинні бути явними.
  6. Розлийте вишневе варення в банки, закрутіть, переверніть, закутайте.

Вишневе варення в мультиварці

Інгредієнти:​​

  • 2 кг вишень
  • 1 кг цукру
  • 1 стакан води
Варення з вишні з фото: покрокові рецепти без кісточок, п'ятихвилинка та інші - фото 338859

Рецепт приготування вишневого варення в мультиварці:

  1. Спочатку зробіть сироп – всипте цукор в чашу мультиварки, додайте воду, перемішайте до розчинення і закип'ятіть, використовуючи режим "Варка на пару". Можна встановити час за замовчуванням – 15 хвилин.
  2. Поки сироп вариться, вимийте і переберіть ягоди, видаліть кісточки.
  3. Покладіть вишні в чашу з сиропом, включіть режим "Суп" і готуйте 1 годину, періодично помішуючи та знімаючи піну.
  4. Гаряче варення розлийте в банки, стерилізовані будь-яким зручним способом, закрутіть, переверніть, закутайте. Вишневе варення в мультиварці виходить не дуже густим, але дуже смачним.

Варення з вишні без кісточок і без цукру

Інгредієнти:​​

  • Вишня – 5 кг
Варення з вишні з фото: покрокові рецепти без кісточок, п'ятихвилинка та інші - фото 338860

Рецепт приготування вишневого варення без цукру:

  1. Для приготування варення використовуємо духовку. Банки беремо з гвинтовими кришками (це важливо).
  2. Вимийте ягоди, переберіть, видаліть кісточки. Розділіть вишні на 2 частини.
  3. У чисті, сухі банки, ошпарені окропом, покладіть половину ягід не дуже щільно. Залиште місце для заливки. Кришки не закручуйте, просто закрийте ними банки.
  4. Пропустіть вишні, які залишилися, через м'ясорубку. Ягідне пюре вилийте в емальований місткість і нагрійте до температури 70-80 градусів.
  5. Гарячу заливку додайте в банки, знову накрийте кришками, поставте банки з вишнею в холодну духовку, встановіть температуру 85 градусів, простерилізуйте 15-20 хвилин, потім додайте температуру і витримайте ще 15 хвилин при 100 градусах.
  6. Злегка остудіть прямо в духовці, витягніть і акуратно, намагаючись не обпектися, загорніть кришки. Відкривати цю заготовку можна не раніше, ніж через місяць після консервації.

Варення з вишні з водою

Інгредієнти:​​

  • Вишня – 1 кг
  • Цукор – 1 кг
  • Вода – 100 г
Варення з вишні з фото: покрокові рецепти без кісточок, п'ятихвилинка та інші - фото 338861

Рецепт приготування вишневого варення з водою:

  1. Чистимо вишню, обсушуємо на паперових рушниках. Чим менше залишиться в ягодах води, тим варення вийде густішим.
  2. У каструлю висипаємо цукор, воду, перемішуємо і ставимо на плиту.
  3. Цукор повинен уваритися, додаємо вишню та обережно помішуємо, щоб вишні не підгоріли.
  4. Скляні банки спочатку стерилізуємо, збираємо вишню в баночку.
  5. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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