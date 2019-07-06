Варення з вишні з фото: покрокові рецепти без кісточок, п'ятихвилинка та інші

Варення з вишні – дуже поширена закрутка на зиму. Такий смаколик можна їсти не тільки окремо, але й додавати у випічку та основні страви та соуси. Ми підготували для вас найпопулярніші рецепти вишневого варення.

Варення з вишні "п'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

Вишня – 1 кг

Цукор – 1 кг

Це смачно: Консервовані баклажани: смачні салати на зиму

Рецепт приготування вишневого варення "п'ятихвилинка":

Перебрати, засипати цукром і чекати, коли пустить сік. Ставте варити, а коли закипить, то зніміть піну й варіть п'ять хвилин. Потім вимикайте, дайте охолонути. Повторіть так три рази, потім заливайте в стерилізовані банки під залізні кришки.

Густе вишневе варення без кісточок на зиму

Інгредієнти:​​

5 кг вишень

5.5 кг цукру

Рецепт приготування варення з вишні без кісточок:

Вимийте вишні, видаліть зіпсовані ягоди, витягніть кісточки, а самі вишеньки складіть в каструлю для варіння або будь-яку миску відповідного розміру і засипте цукром. Перемішайте, витримаєте 1-2 години, ще раз перемішайте і доведіть ягоди до кипіння в соку, який виділився і змішався з цукром. Варіть не більше 10 хвилин на малому вогні, обов'язково знімайте піну. Залиште варення остигати на плиті, відновіть варіння через 12 годин. Зручно планувати так: вечір-ранок-вечір. Так, якщо ви почнете готувати після роботи, годині о 7, на наступний день ввечері вже зможете закатати кілька баночок густого та ароматного вишневого варення! Наступне варіння зовсім коротке, 3-5 хвилин після закипання. Піну знімайте, як і в перший раз. Знову залиште варення на 12 годин, підготуйте до третього "підходу" стерилізовані банки та кришки. Доведіть варення до кипіння в третій раз, зменште вогонь і варіть, поки не загусне. Ознаки загустіння повинні бути явними. Розлийте вишневе варення в банки, закрутіть, переверніть, закутайте.

Вишневе варення в мультиварці

Інгредієнти:​​

2 кг вишень

1 кг цукру

1 стакан води

Рецепт приготування вишневого варення в мультиварці:

Спочатку зробіть сироп – всипте цукор в чашу мультиварки, додайте воду, перемішайте до розчинення і закип'ятіть, використовуючи режим "Варка на пару". Можна встановити час за замовчуванням – 15 хвилин. Поки сироп вариться, вимийте і переберіть ягоди, видаліть кісточки. Покладіть вишні в чашу з сиропом, включіть режим "Суп" і готуйте 1 годину, періодично помішуючи та знімаючи піну. Гаряче варення розлийте в банки, стерилізовані будь-яким зручним способом, закрутіть, переверніть, закутайте. Вишневе варення в мультиварці виходить не дуже густим, але дуже смачним.

Варення з вишні без кісточок і без цукру

Інгредієнти:​​

Вишня – 5 кг

Рецепт приготування вишневого варення без цукру:

Для приготування варення використовуємо духовку. Банки беремо з гвинтовими кришками (це важливо). Вимийте ягоди, переберіть, видаліть кісточки. Розділіть вишні на 2 частини. У чисті, сухі банки, ошпарені окропом, покладіть половину ягід не дуже щільно. Залиште місце для заливки. Кришки не закручуйте, просто закрийте ними банки. Пропустіть вишні, які залишилися, через м'ясорубку. Ягідне пюре вилийте в емальований місткість і нагрійте до температури 70-80 градусів. Гарячу заливку додайте в банки, знову накрийте кришками, поставте банки з вишнею в холодну духовку, встановіть температуру 85 градусів, простерилізуйте 15-20 хвилин, потім додайте температуру і витримайте ще 15 хвилин при 100 градусах. Злегка остудіть прямо в духовці, витягніть і акуратно, намагаючись не обпектися, загорніть кришки. Відкривати цю заготовку можна не раніше, ніж через місяць після консервації.

Варення з вишні з водою

Інгредієнти:​​

Вишня – 1 кг

Цукор – 1 кг

Вода – 100 г

Рецепт приготування вишневого варення з водою:

Чистимо вишню, обсушуємо на паперових рушниках. Чим менше залишиться в ягодах води, тим варення вийде густішим. У каструлю висипаємо цукор, воду, перемішуємо і ставимо на плиту. Цукор повинен уваритися, додаємо вишню та обережно помішуємо, щоб вишні не підгоріли. Скляні банки спочатку стерилізуємо, збираємо вишню в баночку. Смачного!

Читайте також: Варення з абрикосів: прості рецепти приготування