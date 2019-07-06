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Варення з вишні з фото: покрокові рецепти без кісточок, п'ятихвилинка та інші
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Варення з вишні – дуже поширена закрутка на зиму. Такий смаколик можна їсти не тільки окремо, але й додавати у випічку та основні страви та соуси. Ми підготували для вас найпопулярніші рецепти вишневого варення.
Варення з вишні "п'ятихвилинка"
Інгредієнти:
- Вишня – 1 кг
- Цукор – 1 кг
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Рецепт приготування вишневого варення "п'ятихвилинка":
- Перебрати, засипати цукром і чекати, коли пустить сік.
- Ставте варити, а коли закипить, то зніміть піну й варіть п'ять хвилин.
- Потім вимикайте, дайте охолонути.
- Повторіть так три рази, потім заливайте в стерилізовані банки під залізні кришки.
Густе вишневе варення без кісточок на зиму
Інгредієнти:
- 5 кг вишень
- 5.5 кг цукру
Рецепт приготування варення з вишні без кісточок:
- Вимийте вишні, видаліть зіпсовані ягоди, витягніть кісточки, а самі вишеньки складіть в каструлю для варіння або будь-яку миску відповідного розміру і засипте цукром.
- Перемішайте, витримаєте 1-2 години, ще раз перемішайте і доведіть ягоди до кипіння в соку, який виділився і змішався з цукром. Варіть не більше 10 хвилин на малому вогні, обов'язково знімайте піну. Залиште варення остигати на плиті, відновіть варіння через 12 годин.
- Зручно планувати так: вечір-ранок-вечір. Так, якщо ви почнете готувати після роботи, годині о 7, на наступний день ввечері вже зможете закатати кілька баночок густого та ароматного вишневого варення!
- Наступне варіння зовсім коротке, 3-5 хвилин після закипання. Піну знімайте, як і в перший раз. Знову залиште варення на 12 годин, підготуйте до третього "підходу" стерилізовані банки та кришки.
- Доведіть варення до кипіння в третій раз, зменште вогонь і варіть, поки не загусне. Ознаки загустіння повинні бути явними.
- Розлийте вишневе варення в банки, закрутіть, переверніть, закутайте.
Вишневе варення в мультиварці
Інгредієнти:
- 2 кг вишень
- 1 кг цукру
- 1 стакан води
Рецепт приготування вишневого варення в мультиварці:
- Спочатку зробіть сироп – всипте цукор в чашу мультиварки, додайте воду, перемішайте до розчинення і закип'ятіть, використовуючи режим "Варка на пару". Можна встановити час за замовчуванням – 15 хвилин.
- Поки сироп вариться, вимийте і переберіть ягоди, видаліть кісточки.
- Покладіть вишні в чашу з сиропом, включіть режим "Суп" і готуйте 1 годину, періодично помішуючи та знімаючи піну.
- Гаряче варення розлийте в банки, стерилізовані будь-яким зручним способом, закрутіть, переверніть, закутайте. Вишневе варення в мультиварці виходить не дуже густим, але дуже смачним.
Варення з вишні без кісточок і без цукру
Інгредієнти:
- Вишня – 5 кг
Рецепт приготування вишневого варення без цукру:
- Для приготування варення використовуємо духовку. Банки беремо з гвинтовими кришками (це важливо).
- Вимийте ягоди, переберіть, видаліть кісточки. Розділіть вишні на 2 частини.
- У чисті, сухі банки, ошпарені окропом, покладіть половину ягід не дуже щільно. Залиште місце для заливки. Кришки не закручуйте, просто закрийте ними банки.
- Пропустіть вишні, які залишилися, через м'ясорубку. Ягідне пюре вилийте в емальований місткість і нагрійте до температури 70-80 градусів.
- Гарячу заливку додайте в банки, знову накрийте кришками, поставте банки з вишнею в холодну духовку, встановіть температуру 85 градусів, простерилізуйте 15-20 хвилин, потім додайте температуру і витримайте ще 15 хвилин при 100 градусах.
- Злегка остудіть прямо в духовці, витягніть і акуратно, намагаючись не обпектися, загорніть кришки. Відкривати цю заготовку можна не раніше, ніж через місяць після консервації.
Варення з вишні з водою
Інгредієнти:
- Вишня – 1 кг
- Цукор – 1 кг
- Вода – 100 г
Рецепт приготування вишневого варення з водою:
- Чистимо вишню, обсушуємо на паперових рушниках. Чим менше залишиться в ягодах води, тим варення вийде густішим.
- У каструлю висипаємо цукор, воду, перемішуємо і ставимо на плиту.
- Цукор повинен уваритися, додаємо вишню та обережно помішуємо, щоб вишні не підгоріли.
- Скляні банки спочатку стерилізуємо, збираємо вишню в баночку.
- Смачного!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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