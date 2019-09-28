Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото

  • 6
як приготувати варення з винограду - фото 1
як приготувати варення з винограду

Окрім вина, з винограду можна приготувати на зиму смачне варення. І для цього можна використовувати будь-які сорти цих ягід. Найкращі рецепти для вас – на Радіо МАКСИМУМ!

У будь-якому з цих рецептів можна комбінувати виноград з іншими фруктами і ягодами, наприклад, смородиною, аґрусом, яблуками. Це додасть готовому продукту більш насичений смак.

І ще: Варення з айви: покрокові рецепти, як приготувати джем на зиму

Варення з винограду без кісточок на зиму

Інгредієнти:​​

  • Виноград – 1 кг
  • Цукор – 1 кг
  • Вода – 1 склянка
Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото - фото 358073

Рецепт приготування виноградного варення без кісточок на зиму:

  1. Відірвіть ягоди від гілочок, промийте та висушіть на ситі.
  2. Розріжте ягоди навпіл, видаліть кісточки. Складіть в місткість для варіння варення.
  3. Засипте виноград половиною цукру, перемішайте і залиште в прохолодному місці на ніч, щоб пустив сік.
  4. Вранці зваріть сироп з води, яка залишилася, і половини цукру. Дайте йому трохи охолонути та занурте в нього виноград.
  5. Варіть при слабкому кипінні до готовності. Якщо ягоди почали осідати на дно, можна вимикати вогонь.
  6. Дайте охолонути варення в каструлі, розлийте по чистих баночках, накрийте пергаментом і гумкою. Зберігайте в холодильнику.

Виноградне варення з кісточками на зиму

Інгредієнти:​​

  • Виноград – 3 кг
  • Цукор – 2,5 кг
  • Вода – 500 мл
  • Сік і цедра 1 лимона
  • Кориця – 1 ч.л.
  • Гвоздика – 6-8 суцвіть
Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото - фото 358077

Рецепт приготування варення з винограду з кісточками на зиму:

  1. У гарячу воду додайте цукор, корицю і гвоздику, варіть сироп 10 хвилин, процідіть. Занурте в нього ягоди та залиште на 8 годин. Завдяки цьому виноград просочиться сиропом і не зморщиться при варінні.
  2. Проваріть 10 хвилин і знову залиште на 8 годин.
  3. Додайте лимонний сік і цедру, кип'ятіть варення ще 10 хвилин. Розкладіть по банках і закупорте кришками.
  4. Це варення виходить особливо ароматним завдяки додаванню прянощів і цитрусових. Замість лимона можна використовувати апельсин, а корицю замінити м'ятою.

Джем з винограду на зиму з желатином

Інгредієнти:​​

  • Синій виноград - 1 кг
  • Цукор - 1 склянка
  • Вода - 1 склянка
  • Желатин - 2 ст.л.
Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото - фото 358075

Рецепт приготування виноградного джему з желатином на зиму:

  1. Виноград вимийте під проточною водою. Відокремте ягідки від гілочок.
  2. Виноград викладіть у зручну металеву місткість, додайте воду і відправте на вогонь. Після закипання, перемішуйте ягоди.
  3. Коли ягоди пустять сік, зменште вогонь і тушкуйте хвилин 5. Дайте ягодам трохи охолонути.
  4. Тепер протріть через сито, щоб кісточки залишилися в ньому, а сік і м'якуш були в каструлі.
  5. Поставте виноградний сік з м'якушем на вогонь, додайте цукор. Доведіть до кипіння і вимкніть.
  6. Желатин розчиніть та додайте в сік. Перемішайте.
  7. Розлийте домашнє виноградне желе по стаканчиках. Залишіть для охолодження, після чого, відправте в холодильник на пару годин.

Варення з білого винограду Кишмиш на зиму

Інгредієнти:​​

  • Виноград – 3 кг
  • Цукор – 3 кг
  • Вода – 3 склянка
  • Ванілін – 1 ч.л.
Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото - фото 358076

Рецепт приготування варення з білого винограду на зиму:

  1. Виноград відокремте від гілочок, переберіть і промийте. З води та цукру зваріть сироп, занурте в нього виноград і варіть кілька хвилин. Зніміть з вогню і залиште на ніч.
  2. Вранці злийте сироп, закип'ятіть його, проваріть 5 хвилин. Знову залийте ним ягоди. Залиште їх просочуватися ще на 8 годин.
  3. Після цього варіть до готовності на невеликому вогні. Виноградини повинні стати прозорими. В кінці приготування всипте ванілін. Щоб зберегти варення з винограду на зиму, розлийте його гарячим по стерилізованих банках і закрийте герметичними кришками.

Варення з синього винограду на зиму

Інгредієнти:​​

  • Темні плоди – 1 кг
  • Цукор – 1 кг
  • Виноградний сік – 100 мл
Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото - фото 358074

Рецепт приготування варення з синього винограду на зиму:

  1. Очищені ягоди засипте половиною цукру, залиште на 11 годин.
  2. З іншого цукру і соку зваріть сироп. Остудіть до теплого стану і вилийте у фруктову суміш.
  3. Проваріть виноградну масу на малому вогні до осідання виноградин на дно посуду. Як тільки це відбудеться, готове варення розлийте по банках, закрийте герметично.

До теми: Компот з яблук на зиму: 7 рецептів, як закрити смачний яблучний напій

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
  • 26 вересня, 18:21
  • 2457
Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
  • 24 вересня, 12:15
  • 1476
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1783803
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне