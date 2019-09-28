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Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото
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Окрім вина, з винограду можна приготувати на зиму смачне варення. І для цього можна використовувати будь-які сорти цих ягід. Найкращі рецепти для вас – на Радіо МАКСИМУМ!
У будь-якому з цих рецептів можна комбінувати виноград з іншими фруктами і ягодами, наприклад, смородиною, аґрусом, яблуками. Це додасть готовому продукту більш насичений смак.
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Варення з винограду без кісточок на зиму
Інгредієнти:
- Виноград – 1 кг
- Цукор – 1 кг
- Вода – 1 склянка
Рецепт приготування виноградного варення без кісточок на зиму:
- Відірвіть ягоди від гілочок, промийте та висушіть на ситі.
- Розріжте ягоди навпіл, видаліть кісточки. Складіть в місткість для варіння варення.
- Засипте виноград половиною цукру, перемішайте і залиште в прохолодному місці на ніч, щоб пустив сік.
- Вранці зваріть сироп з води, яка залишилася, і половини цукру. Дайте йому трохи охолонути та занурте в нього виноград.
- Варіть при слабкому кипінні до готовності. Якщо ягоди почали осідати на дно, можна вимикати вогонь.
- Дайте охолонути варення в каструлі, розлийте по чистих баночках, накрийте пергаментом і гумкою. Зберігайте в холодильнику.
Виноградне варення з кісточками на зиму
Інгредієнти:
- Виноград – 3 кг
- Цукор – 2,5 кг
- Вода – 500 мл
- Сік і цедра 1 лимона
- Кориця – 1 ч.л.
- Гвоздика – 6-8 суцвіть
Рецепт приготування варення з винограду з кісточками на зиму:
- У гарячу воду додайте цукор, корицю і гвоздику, варіть сироп 10 хвилин, процідіть. Занурте в нього ягоди та залиште на 8 годин. Завдяки цьому виноград просочиться сиропом і не зморщиться при варінні.
- Проваріть 10 хвилин і знову залиште на 8 годин.
- Додайте лимонний сік і цедру, кип'ятіть варення ще 10 хвилин. Розкладіть по банках і закупорте кришками.
- Це варення виходить особливо ароматним завдяки додаванню прянощів і цитрусових. Замість лимона можна використовувати апельсин, а корицю замінити м'ятою.
Джем з винограду на зиму з желатином
Інгредієнти:
- Синій виноград - 1 кг
- Цукор - 1 склянка
- Вода - 1 склянка
- Желатин - 2 ст.л.
Рецепт приготування виноградного джему з желатином на зиму:
- Виноград вимийте під проточною водою. Відокремте ягідки від гілочок.
- Виноград викладіть у зручну металеву місткість, додайте воду і відправте на вогонь. Після закипання, перемішуйте ягоди.
- Коли ягоди пустять сік, зменште вогонь і тушкуйте хвилин 5. Дайте ягодам трохи охолонути.
- Тепер протріть через сито, щоб кісточки залишилися в ньому, а сік і м'якуш були в каструлі.
- Поставте виноградний сік з м'якушем на вогонь, додайте цукор. Доведіть до кипіння і вимкніть.
- Желатин розчиніть та додайте в сік. Перемішайте.
- Розлийте домашнє виноградне желе по стаканчиках. Залишіть для охолодження, після чого, відправте в холодильник на пару годин.
Варення з білого винограду Кишмиш на зиму
Інгредієнти:
- Виноград – 3 кг
- Цукор – 3 кг
- Вода – 3 склянка
- Ванілін – 1 ч.л.
Рецепт приготування варення з білого винограду на зиму:
- Виноград відокремте від гілочок, переберіть і промийте. З води та цукру зваріть сироп, занурте в нього виноград і варіть кілька хвилин. Зніміть з вогню і залиште на ніч.
- Вранці злийте сироп, закип'ятіть його, проваріть 5 хвилин. Знову залийте ним ягоди. Залиште їх просочуватися ще на 8 годин.
- Після цього варіть до готовності на невеликому вогні. Виноградини повинні стати прозорими. В кінці приготування всипте ванілін. Щоб зберегти варення з винограду на зиму, розлийте його гарячим по стерилізованих банках і закрийте герметичними кришками.
Варення з синього винограду на зиму
Інгредієнти:
- Темні плоди – 1 кг
- Цукор – 1 кг
- Виноградний сік – 100 мл
Рецепт приготування варення з синього винограду на зиму:
- Очищені ягоди засипте половиною цукру, залиште на 11 годин.
- З іншого цукру і соку зваріть сироп. Остудіть до теплого стану і вилийте у фруктову суміш.
- Проваріть виноградну масу на малому вогні до осідання виноградин на дно посуду. Як тільки це відбудеться, готове варення розлийте по банках, закрийте герметично.
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