Варення з винограду на зиму: рецепти для білих і темних сортів з фото

Окрім вина, з винограду можна приготувати на зиму смачне варення. І для цього можна використовувати будь-які сорти цих ягід. Найкращі рецепти для вас – на Радіо МАКСИМУМ!

У будь-якому з цих рецептів можна комбінувати виноград з іншими фруктами і ягодами, наприклад, смородиною, аґрусом, яблуками. Це додасть готовому продукту більш насичений смак.

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Варення з винограду без кісточок на зиму

Інгредієнти:​​

Виноград – 1 кг

Цукор – 1 кг

Вода – 1 склянка

Рецепт приготування виноградного варення без кісточок на зиму:

Відірвіть ягоди від гілочок, промийте та висушіть на ситі. Розріжте ягоди навпіл, видаліть кісточки. Складіть в місткість для варіння варення. Засипте виноград половиною цукру, перемішайте і залиште в прохолодному місці на ніч, щоб пустив сік. Вранці зваріть сироп з води, яка залишилася, і половини цукру. Дайте йому трохи охолонути та занурте в нього виноград. Варіть при слабкому кипінні до готовності. Якщо ягоди почали осідати на дно, можна вимикати вогонь. Дайте охолонути варення в каструлі, розлийте по чистих баночках, накрийте пергаментом і гумкою. Зберігайте в холодильнику.

Виноградне варення з кісточками на зиму

Інгредієнти:​​

Виноград – 3 кг

Цукор – 2,5 кг

Вода – 500 мл

Сік і цедра 1 лимона

Кориця – 1 ч.л.

Гвоздика – 6-8 суцвіть

Рецепт приготування варення з винограду з кісточками на зиму:

У гарячу воду додайте цукор, корицю і гвоздику, варіть сироп 10 хвилин, процідіть. Занурте в нього ягоди та залиште на 8 годин. Завдяки цьому виноград просочиться сиропом і не зморщиться при варінні. Проваріть 10 хвилин і знову залиште на 8 годин. Додайте лимонний сік і цедру, кип'ятіть варення ще 10 хвилин. Розкладіть по банках і закупорте кришками. Це варення виходить особливо ароматним завдяки додаванню прянощів і цитрусових. Замість лимона можна використовувати апельсин, а корицю замінити м'ятою.

Джем з винограду на зиму з желатином

Інгредієнти:​​

Синій виноград - 1 кг

Цукор - 1 склянка

Вода - 1 склянка

Желатин - 2 ст.л.

Рецепт приготування виноградного джему з желатином на зиму:

Виноград вимийте під проточною водою. Відокремте ягідки від гілочок. Виноград викладіть у зручну металеву місткість, додайте воду і відправте на вогонь. Після закипання, перемішуйте ягоди. Коли ягоди пустять сік, зменште вогонь і тушкуйте хвилин 5. Дайте ягодам трохи охолонути. Тепер протріть через сито, щоб кісточки залишилися в ньому, а сік і м'якуш були в каструлі. Поставте виноградний сік з м'якушем на вогонь, додайте цукор. Доведіть до кипіння і вимкніть. Желатин розчиніть та додайте в сік. Перемішайте. Розлийте домашнє виноградне желе по стаканчиках. Залишіть для охолодження, після чого, відправте в холодильник на пару годин.

Варення з білого винограду Кишмиш на зиму

Інгредієнти:​​

Виноград – 3 кг

Цукор – 3 кг

Вода – 3 склянка

Ванілін – 1 ч.л.

Рецепт приготування варення з білого винограду на зиму:

Виноград відокремте від гілочок, переберіть і промийте. З води та цукру зваріть сироп, занурте в нього виноград і варіть кілька хвилин. Зніміть з вогню і залиште на ніч. Вранці злийте сироп, закип'ятіть його, проваріть 5 хвилин. Знову залийте ним ягоди. Залиште їх просочуватися ще на 8 годин. Після цього варіть до готовності на невеликому вогні. Виноградини повинні стати прозорими. В кінці приготування всипте ванілін. Щоб зберегти варення з винограду на зиму, розлийте його гарячим по стерилізованих банках і закрийте герметичними кришками.

Варення з синього винограду на зиму

Інгредієнти:​​

Темні плоди – 1 кг

Цукор – 1 кг

Виноградний сік – 100 мл

Рецепт приготування варення з синього винограду на зиму:

Очищені ягоди засипте половиною цукру, залиште на 11 годин. З іншого цукру і соку зваріть сироп. Остудіть до теплого стану і вилийте у фруктову суміш. Проваріть виноградну масу на малому вогні до осідання виноградин на дно посуду. Як тільки це відбудеться, готове варення розлийте по банках, закрийте герметично.

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