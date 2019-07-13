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Варення з порічок: рецепти, як приготувати джем з червоної смородини
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Варення з порічок – дуже смачна закрутка на зиму. Поки триває сезон червоної смородини, то радимо вам не зволікати й приготувати кілька баночок. Ми підготували для вас найкращі та найсмачніші рецепти смородинового варення.
Варення з червоної смородини без варіння
Інгредієнти:
- Порічки – 1 кг
- Цукор – 1,8 кг
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Рецепт приготування варення з порічки без варіння:
- Очищаємо ягоди від листочків і гілочок, після чого добре промиваємо їх під холодною водою. Чекаємо, коли вони повністю висохнуть, оскільки зайва рідина не потрібна.
- Після чого сиплемо на кожен кілограм плодів половину необхідної кількості цукру і перетираємо.
- По міру розм'якшення маси поступово підсипає цукор, що залишився, залишивши ще трохи для закрутки.
- Потім розкладаємо смородину в стерилізовані банки, засипаємо тонким шаром цукру і закриваємо.
- Зберігайте переважно в холодильнику або погребі.
Варення з червоної смородини на зиму
Інгредієнти:
- 1 кг червоної смородини
- 1 кг цукру
- 1 стакан води
- 10 г ванільного цукру
Рецепт приготування варення з червоної смородини на зиму:
- Помий смородину і перебери, відокремлюючи її від гілочок і сміття.
- Засип ягоди в каструлю, додай воду і доведи до кипіння.
- Трохи остудити та протри смородину через сито, щоб у варення не траплялися кісточки й шкірка.
- В отриману смородинову масу додати цукор і вари на середньому вогні пів години з моменту закипання, знімаючи піну. В кінці варіння додай ванільний цукор.
- Щоб перевірити готовність, потрібно поспостерігати за краплею варення, яке охолонуло, на блюдці. Якщо вона тримається і не розтікається, значить, варення готове.
- Гаряче варення з червоної смородини розлий по стерилізованих банках і загорни.
- Банки переверни та укутай ковдрою або рушником до повного охолодження.
Варення з червоної смородини "п'ятихвилинка"
Інгредієнти:
- Червона смородина – 500 грамів
- Цукор 200 – грамів
Рецепт приготування смородинового варення "п'ятихвилинка":
- Для початку підготуємо інгредієнти.
- До смородини додаємо цукор.
- Все добре перемішуємо.
- Ставимо на середній вогонь і варимо 5 хвилин.
- Готове варення можна закочувати в банки. А так же, можна відразу ж подавати на стіл.
Варення з червоної смородини на сиропі
Інгредієнти:
- Червона смородина – 1 кг
- Цукор – 1.5 кг
- Вода – 350 мл
Рецепт приготування варення з червоної сморини з сиропом:
- Потрібно приготувати сироп з цукру і води та процідити через кілька шарів марлі.
- Червона смородина – дуже ніжна ягода, тому її НЕ бланшують, досить просто її промити в холодній воді.
- Помістіть смородину в тазик для варіння, залийте сиропом. Він повинен бути гарячим. Почекайте 10 годин і зваріть варення в один прийом.
- Все, що вам залишилося це: підготувати банки, розлити кипляче варення, закупорити, поставити догори дном і остудити.
Желе з червоної смородини
Інгредієнти:
- Червона смородина – 1 кг
- Цукор – 1 кг
Рецепт приготування желе з порічки:
- Червону смородину промиваємо. Від хвостиків очищати зовсім необов'язково.
- Складаємо в ємність, в якій будемо готувати джем. Додаємо 1 кг цукру і перемішуємо.
- Періодично перемішуємо протягом 10 хвилин, поки цукор не почне ставали мокрим.
- Тепер починається найцікавіше: включаємо сильний вогонь, ставимо ємність на вогонь, озброюємось дерев'яною ложкою з довгою ручкою і включаємо таймер на 8 хвилин. Починаємо інтенсивно перемішувати наше варення.
- На 5 хвилині варення почне сильно пузиритися, а ягоди – лопатися. Потрібно інтенсивно і безперервно мішати. Мішати потрібно швидко, оскільки піна сильно піднімається. Через хвилини півтори вона осяде, а сироп стане загрозливо булькати великими бульбашками.
- Як тільки таймер задзвенить, знімайте з плити, виваліть в друшляк і протріть через нього.
- Розливаємо желе відразу в підготовлені банки й БЕЗ КРИШКИ залишаємо до повного охолодження! Найзручніше – на всю ніч.
- Вранці на поверхні желе, яке остаточно загусло, утвориться плівка.
- Закручуємо або закочує консервними кришками та відправляємо на зберігання до кращих часів. Чудово зберігається не в холодильнику.
- Смачного!
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