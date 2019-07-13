Варення з порічок: рецепти, як приготувати джем з червоної смородини

Варення з порічок – дуже смачна закрутка на зиму. Поки триває сезон червоної смородини, то радимо вам не зволікати й приготувати кілька баночок. Ми підготували для вас найкращі та найсмачніші рецепти смородинового варення.

Варення з червоної смородини без варіння

Інгредієнти:​​

Порічки – 1 кг

Цукор – 1,8 кг

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Рецепт приготування варення з порічки без варіння:

Очищаємо ягоди від листочків і гілочок, після чого добре промиваємо їх під холодною водою. Чекаємо, коли вони повністю висохнуть, оскільки зайва рідина не потрібна. Після чого сиплемо на кожен кілограм плодів половину необхідної кількості цукру і перетираємо. По міру розм'якшення маси поступово підсипає цукор, що залишився, залишивши ще трохи для закрутки. Потім розкладаємо смородину в стерилізовані банки, засипаємо тонким шаром цукру і закриваємо. Зберігайте переважно в холодильнику або погребі.

Варення з червоної смородини на зиму

Інгредієнти:​​

1 кг червоної смородини

1 кг цукру

1 стакан води

10 г ванільного цукру

Рецепт приготування варення з червоної смородини на зиму:

Помий смородину і перебери, відокремлюючи її від гілочок і сміття. Засип ягоди в каструлю, додай воду і доведи до кипіння. Трохи остудити та протри смородину через сито, щоб у варення не траплялися кісточки й шкірка. В отриману смородинову масу додати цукор і вари на середньому вогні пів години з моменту закипання, знімаючи піну. В кінці варіння додай ванільний цукор. Щоб перевірити готовність, потрібно поспостерігати за краплею варення, яке охолонуло, на блюдці. Якщо вона тримається і не розтікається, значить, варення готове. Гаряче варення з червоної смородини розлий по стерилізованих банках і загорни. Банки переверни та укутай ковдрою або рушником до повного охолодження.

Варення з червоної смородини "п'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

Червона смородина – 500 грамів

Цукор 200 – грамів

Рецепт приготування смородинового варення "п'ятихвилинка":

Для початку підготуємо інгредієнти. До смородини додаємо цукор. Все добре перемішуємо. Ставимо на середній вогонь і варимо 5 хвилин. Готове варення можна закочувати в банки. А так же, можна відразу ж подавати на стіл.

Варення з червоної смородини на сиропі

Інгредієнти:​​

Червона смородина – 1 кг

Цукор – 1.5 кг

Вода – 350 мл

Рецепт приготування варення з червоної сморини з сиропом:

Потрібно приготувати сироп з цукру і води та процідити через кілька шарів марлі. Червона смородина – дуже ніжна ягода, тому її НЕ бланшують, досить просто її промити в холодній воді. Помістіть смородину в тазик для варіння, залийте сиропом. Він повинен бути гарячим. Почекайте 10 годин і зваріть варення в один прийом. Все, що вам залишилося це: підготувати банки, розлити кипляче варення, закупорити, поставити догори дном і остудити.

Желе з червоної смородини

Інгредієнти:​​

Червона смородина – 1 кг

Цукор – 1 кг

Рецепт приготування желе з порічки:

Червону смородину промиваємо. Від хвостиків очищати зовсім необов'язково. Складаємо в ємність, в якій будемо готувати джем. Додаємо 1 кг цукру і перемішуємо. Періодично перемішуємо протягом 10 хвилин, поки цукор не почне ставали мокрим. Тепер починається найцікавіше: включаємо сильний вогонь, ставимо ємність на вогонь, озброюємось дерев'яною ложкою з довгою ручкою і включаємо таймер на 8 хвилин. Починаємо інтенсивно перемішувати наше варення. На 5 хвилині варення почне сильно пузиритися, а ягоди – лопатися. Потрібно інтенсивно і безперервно мішати. Мішати потрібно швидко, оскільки піна сильно піднімається. Через хвилини півтори вона осяде, а сироп стане загрозливо булькати великими бульбашками. Як тільки таймер задзвенить, знімайте з плити, виваліть в друшляк і протріть через нього. Розливаємо желе відразу в підготовлені банки й БЕЗ КРИШКИ залишаємо до повного охолодження! Найзручніше – на всю ніч. Вранці на поверхні желе, яке остаточно загусло, утвориться плівка. Закручуємо або закочує консервними кришками та відправляємо на зберігання до кращих часів. Чудово зберігається не в холодильнику. Смачного!

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