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Варення з порічок: рецепти, як приготувати джем з червоної смородини

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як приготувати смородинове варення - фото 1
як приготувати смородинове варення

Варення з порічок – дуже смачна закрутка на зиму. Поки триває сезон червоної смородини, то радимо вам не зволікати й приготувати кілька баночок. Ми підготували для вас найкращі та найсмачніші рецепти смородинового варення.

Варення з червоної смородини без варіння

Інгредієнти:​​

  • Порічки – 1 кг
  • Цукор – 1,8 кг

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Варення з порічок: рецепти, як приготувати джем з червоної смородини - фото 340580

Рецепт приготування варення з порічки без варіння:

  1. Очищаємо ягоди від листочків і гілочок, після чого добре промиваємо їх під холодною водою. Чекаємо, коли вони повністю висохнуть, оскільки зайва рідина не потрібна.
  2. Після чого сиплемо на кожен кілограм плодів половину необхідної кількості цукру і перетираємо.
  3. По міру розм'якшення маси поступово підсипає цукор, що залишився, залишивши ще трохи для закрутки.
  4. Потім розкладаємо смородину в стерилізовані банки, засипаємо тонким шаром цукру і закриваємо.
  5. Зберігайте переважно в холодильнику або погребі.

Варення з червоної смородини на зиму

Інгредієнти:​​

  • 1 кг червоної смородини
  • 1 кг цукру
  • 1 стакан води
  • 10 г ванільного цукру
Варення з порічок: рецепти, як приготувати джем з червоної смородини - фото 340578

Рецепт приготування варення з червоної смородини на зиму:

  1. Помий смородину і перебери, відокремлюючи її від гілочок і сміття.
  2. Засип ягоди в каструлю, додай воду і доведи до кипіння.
  3. Трохи остудити та протри смородину через сито, щоб у варення не траплялися кісточки й шкірка.
  4. В отриману смородинову масу додати цукор і вари на середньому вогні пів години з моменту закипання, знімаючи піну. В кінці варіння додай ванільний цукор.
  5. Щоб перевірити готовність, потрібно поспостерігати за краплею варення, яке охолонуло, на блюдці. Якщо вона тримається і не розтікається, значить, варення готове.
  6. Гаряче варення з червоної смородини розлий по стерилізованих банках і загорни.
  7. Банки переверни та укутай ковдрою або рушником до повного охолодження.

Варення з червоної смородини "п'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

  • Червона смородина – 500 грамів
  • Цукор 200 – грамів
Варення з порічок: рецепти, як приготувати джем з червоної смородини - фото 340577

Рецепт приготування смородинового варення "п'ятихвилинка":

  1. Для початку підготуємо інгредієнти.
  2. До смородини додаємо цукор.
  3. Все добре перемішуємо.
  4. Ставимо на середній вогонь і варимо 5 хвилин.
  5. Готове варення можна закочувати в банки. А так же, можна відразу ж подавати на стіл.

Варення з червоної смородини на сиропі

Інгредієнти:​​

  • Червона смородина – 1 кг
  • Цукор – 1.5 кг
  • Вода – 350 мл
Варення з порічок: рецепти, як приготувати джем з червоної смородини - фото 340576

Рецепт приготування варення з червоної сморини з сиропом:

  1. Потрібно приготувати сироп з цукру і води та процідити через кілька шарів марлі.
  2. Червона смородина – дуже ніжна ягода, тому її НЕ бланшують, досить просто її промити в холодній воді.
  3. Помістіть смородину в тазик для варіння, залийте сиропом. Він повинен бути гарячим. Почекайте 10 годин і зваріть варення в один прийом.
  4. Все, що вам залишилося це: підготувати банки, розлити кипляче варення, закупорити, поставити догори дном і остудити.

Желе з червоної смородини

Інгредієнти:​​

  • Червона смородина – 1 кг
  • Цукор – 1 кг
Варення з порічок: рецепти, як приготувати джем з червоної смородини - фото 340575

Рецепт приготування желе з порічки:

  1. Червону смородину промиваємо. Від хвостиків очищати зовсім необов'язково.
  2. Складаємо в ємність, в якій будемо готувати джем. Додаємо 1 кг цукру і перемішуємо.
  3. Періодично перемішуємо протягом 10 хвилин, поки цукор не почне ставали мокрим.
  4. Тепер починається найцікавіше: включаємо сильний вогонь, ставимо ємність на вогонь, озброюємось дерев'яною ложкою з довгою ручкою і включаємо таймер на 8 хвилин. Починаємо інтенсивно перемішувати наше варення.
  5. На 5 хвилині варення почне сильно пузиритися, а ягоди – лопатися. Потрібно інтенсивно і безперервно мішати. Мішати потрібно швидко, оскільки піна сильно піднімається. Через хвилини півтори вона осяде, а сироп стане загрозливо булькати великими бульбашками.
  6. Як тільки таймер задзвенить, знімайте з плити, виваліть в друшляк і протріть через нього.
  7. Розливаємо желе відразу в підготовлені банки й БЕЗ КРИШКИ залишаємо до повного охолодження! Найзручніше – на всю ніч.
  8. Вранці на поверхні желе, яке остаточно загусло, утвориться плівка.
  9. Закручуємо або закочує консервними кришками та відправляємо на зберігання до кращих часів. Чудово зберігається не в холодильнику.
  10. Смачного!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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