Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото

  • 14
Як приготувати смачне варення з персиків - фото 1
Як приготувати смачне варення з персиків

Персикове варення – одне з найвишуканіших. Такому корисного ласощів завжди раді дорослі та діти, а готувати його досить просто. Ми підготували для вас найкращі рецепти персикового варення.

Варення з персиків дольками

Інгредієнти:​​

  • Персики – 1 кг
  • Цукор – 1 кг
  • Ванілін – дрібка
  • Сік одного лимона
  • Паличка кориці

Це смачно: Варення з вишні з фото: покрокові рецепти

Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото - фото 339258

Рецепт приготування персикового варення шматочками:

  1. Якщо не любите солодке варення, то додайте менше цукру: на 1 кг 750-800 грамів. Персики краще брати трохи недозрілі. Так їх буде простіше різати й вони не розваляться під час приготування.
  2. Персики потрібно помити та розрізати на тонкі часточки. Один персик на 16 частин, приміром. Потім кладете їх в каструлю або миску, в якій буде варитися варення, засипаєте цукром, накриваєте рушником і залишаєте на ніч.
  3. Якщо ви зробили це вранці, тоді варити його потрібно буде ввечері. В результаті цукор розчиняється, а персики пускають сік. До ранку (або вечора) вони вже будуть плавати у власному соку.
  4. Ставите каструлю на вогонь, додаєте дрібку ваніліну, паличку кориці (або просто дрібку меленої кориці) і лимонний сік. Коли варення закипить, зменшуєте вогонь і варите ще 40 хвилин. Після цього можна розливати по банках, попередньо забравши звідти паличку кориці.

Густе персикове варення на зиму

Інгредієнти:​​

  • 1 кг персиків
  • 1,5 кг цукру
  • 0,5 кг слив
  • 1 ст.л. желатину
  • вода
Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото - фото 339260

Рецепт приготування густого варення з персиків:

  1. Персики та сливи порізати на дольки, засипати цукром і сухим желатином.
  2. Дати постояти кілька годин.
  3. Налити 0,5 склянки води, розмішати.
  4. Варити на повільному вогні хвилин 30-40.
  5. Розлити по банках. Зберігати в холодильнику.

Мус (або джем) із персиків "п'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

  • Персики свіжі – 800 г
  • Цукор – 500 г
  • Сік лимонний – 1 ч. л.
Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото - фото 339256

Рецепт приготування джему з персиків "п'ятихвилинка":

  1. Персики промити, розрізати навпіл і вийняти кісточку. Розрізати половинки персиків на дольки й засипати цукром. Акуратно перемішати. Залишити на 3 години. За цей час персики пустять сік.
  2. Перекласти персики в товстостінну каструлю, додати лимонний сік, довести до кипіння і варити на невеликому вогні 5 хвилин після закипання.
  3. Гаряче варення відразу закатати в стерилізовані банки. Остудити під ковдрою, перевернувши на кришки.

Повидло з персиків без кісточок

Інгредієнти:​​

  • Персики без кісточок - 1 кг
  • Цукор - 1 кг
Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото - фото 339259

Рецепт приготування персикового варення без кісточок:

  1. Персики ретельно промити, розрізати навпіл, вийняти кісточки та скласти в скляний посуд, пересипаючи шари цукром. Зробити це краще ввечері, щоб персики постояли ніч і пустили сік.
  2. Вранці акуратно перелити персики з соком в таз для варіння, намагаючись не пошкодити половинки ягід.
  3. Поставити таз на вогонь, довести вміст до кипіння, прокип'ятити 5 хвилин і відставити на пів дня (приблизно на 5 годин).
  4. Потім знову поставити таз на вогонь, довести варення до кипіння, зменшити вогонь і кип'ятити 15 хвилин. Потім відставити до вечора (ще на 5 годин).
  5. Увечері проробити те ж саме, продовживши кип'ятіння до 20 хвилин.
  6. Розлити кипляче варення у стерилізовані банки, закрити кришками, перевернути банки й залишити в такому положенні до ранку.
  7. Вранці банки обмити, обтерти насухо і поставити на зберігання.

Персиковий джем з кісточками

Інгредієнти:​​

  • Персики – 1 кг
  • Сода – 1 ст.л.
  • Цукор – 1-1.2 кг
  • Вода – 1-1.2 л
Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото - фото 339257

Рецепт приготування варення з персиків з кісточками:

  1. Помити персики, не зачіпаючи цілісність шкірки. Щоб плоди як слід просочилися сиропом, а особливо стиглі екземпляри не лопнули при кип'ятінні, можна наколоти оксамитову шкірку зубочисткою.
  2. Розмішайте в 3-х літрах холодної води столову ложку соди. Викласти персики в розчин, залишити на 20-25 хвилин, потім промити. Така маніпуляція зробить шкірку міцнішою, при цьому не зіпсує смак консервації.
  3. Приготувати цукровий сироп: змішати одну частину води та одну частину цукру, довести до кипіння.
  4. У закипілий сироп обережно опускають персики, доводять до кипіння, вимикають, швидко знявши пінку. Через 5-6 годин варення повторно доводять до кипіння.
  5. Шумівкою або великою ложкою викласти персики в підготовлені банки, не порушуючи їх цілісність, залити киплячим сиропом. Закупорені банки накрити щільним рушником.

Рецепт персикового повидла без води

Інгредієнти:​​

  • Персики – 1 кг
  • Цукор – 1 кг
Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото - фото 339261

Рецепт приготування варення з персиків без води:

  1. Персики добре промити, очистити від шкірки, нарізати скибочками.
  2. Підготовлені персики укласти шарами в таз, пересипавши їх цукром і виставити на холод на 5 годин (в холодильник або льох).
  3. Потім поставити таз на вогонь, довести варення до кипіння, і варити варення з нарізаних персиків на невеликому вогні 2,5 години.
  4. Варення з персиків без води готове!

Персикове варення від Алли Ковальчук

Інгредієнти:​​

  • Персики – 1 кг
  • Цукор – 800 г
  • Вода – 200 мл
  • Мигдаль – 100 г
  • Лимонна кислота – 1 ч.л.
Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото - фото 339262

Рецепт приготування персикового варення від Алли Ковальчук:

  1. Персики розламайте на половинки, видаліть кісточки. Половинки персиків бланшуйте, зніміть шкірку.
  2. Зваріть цукровий сироп.
  3. Персики залийте сиропом і дайте настоятися.
  4. Потім обережно зливайте сироп, знову закип'ятити, залийте ним персики. Повторіть так три рази.
  5. У варення додайте мигдаль і лимонну кислоту. Прокип'ятіть варення 1 хвилину, закрутіть в стерилізовані банки.

Читайте також: Варення з абрикосів: прості рецепти приготування

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
  • 04 липня, 15:20
  • 404
5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
  • 05 липня, 20:31
  • 1015
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • Вчора, 16:21
  • 410
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне