Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото

Персикове варення – одне з найвишуканіших. Такому корисного ласощів завжди раді дорослі та діти, а готувати його досить просто. Ми підготували для вас найкращі рецепти персикового варення.

Варення з персиків дольками

Інгредієнти:​​

Персики – 1 кг

Цукор – 1 кг

Ванілін – дрібка

Сік одного лимона

Паличка кориці

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Рецепт приготування персикового варення шматочками:

Якщо не любите солодке варення, то додайте менше цукру: на 1 кг 750-800 грамів. Персики краще брати трохи недозрілі. Так їх буде простіше різати й вони не розваляться під час приготування. Персики потрібно помити та розрізати на тонкі часточки. Один персик на 16 частин, приміром. Потім кладете їх в каструлю або миску, в якій буде варитися варення, засипаєте цукром, накриваєте рушником і залишаєте на ніч. Якщо ви зробили це вранці, тоді варити його потрібно буде ввечері. В результаті цукор розчиняється, а персики пускають сік. До ранку (або вечора) вони вже будуть плавати у власному соку. Ставите каструлю на вогонь, додаєте дрібку ваніліну, паличку кориці (або просто дрібку меленої кориці) і лимонний сік. Коли варення закипить, зменшуєте вогонь і варите ще 40 хвилин. Після цього можна розливати по банках, попередньо забравши звідти паличку кориці.

Густе персикове варення на зиму

Інгредієнти:​​

1 кг персиків

1,5 кг цукру

0,5 кг слив

1 ст.л. желатину

вода

Рецепт приготування густого варення з персиків:

Персики та сливи порізати на дольки, засипати цукром і сухим желатином. Дати постояти кілька годин. Налити 0,5 склянки води, розмішати. Варити на повільному вогні хвилин 30-40. Розлити по банках. Зберігати в холодильнику.

Мус (або джем) із персиків "п'ятихвилинка"

Інгредієнти:​​

Персики свіжі – 800 г

Цукор – 500 г

Сік лимонний – 1 ч. л.

Рецепт приготування джему з персиків "п'ятихвилинка":

Персики промити, розрізати навпіл і вийняти кісточку. Розрізати половинки персиків на дольки й засипати цукром. Акуратно перемішати. Залишити на 3 години. За цей час персики пустять сік. Перекласти персики в товстостінну каструлю, додати лимонний сік, довести до кипіння і варити на невеликому вогні 5 хвилин після закипання. Гаряче варення відразу закатати в стерилізовані банки. Остудити під ковдрою, перевернувши на кришки.

Повидло з персиків без кісточок

Інгредієнти:​​

Персики без кісточок - 1 кг

Цукор - 1 кг

Рецепт приготування персикового варення без кісточок:

Персики ретельно промити, розрізати навпіл, вийняти кісточки та скласти в скляний посуд, пересипаючи шари цукром. Зробити це краще ввечері, щоб персики постояли ніч і пустили сік. Вранці акуратно перелити персики з соком в таз для варіння, намагаючись не пошкодити половинки ягід. Поставити таз на вогонь, довести вміст до кипіння, прокип'ятити 5 хвилин і відставити на пів дня (приблизно на 5 годин). Потім знову поставити таз на вогонь, довести варення до кипіння, зменшити вогонь і кип'ятити 15 хвилин. Потім відставити до вечора (ще на 5 годин). Увечері проробити те ж саме, продовживши кип'ятіння до 20 хвилин. Розлити кипляче варення у стерилізовані банки, закрити кришками, перевернути банки й залишити в такому положенні до ранку. Вранці банки обмити, обтерти насухо і поставити на зберігання.

Персиковий джем з кісточками

Інгредієнти:​​

Персики – 1 кг

Сода – 1 ст.л.

Цукор – 1-1.2 кг

Вода – 1-1.2 л

Рецепт приготування варення з персиків з кісточками:

Помити персики, не зачіпаючи цілісність шкірки. Щоб плоди як слід просочилися сиропом, а особливо стиглі екземпляри не лопнули при кип'ятінні, можна наколоти оксамитову шкірку зубочисткою. Розмішайте в 3-х літрах холодної води столову ложку соди. Викласти персики в розчин, залишити на 20-25 хвилин, потім промити. Така маніпуляція зробить шкірку міцнішою, при цьому не зіпсує смак консервації. Приготувати цукровий сироп: змішати одну частину води та одну частину цукру, довести до кипіння. У закипілий сироп обережно опускають персики, доводять до кипіння, вимикають, швидко знявши пінку. Через 5-6 годин варення повторно доводять до кипіння. Шумівкою або великою ложкою викласти персики в підготовлені банки, не порушуючи їх цілісність, залити киплячим сиропом. Закупорені банки накрити щільним рушником.

Рецепт персикового повидла без води

Інгредієнти:​​

Персики – 1 кг

Цукор – 1 кг

Рецепт приготування варення з персиків без води:

Персики добре промити, очистити від шкірки, нарізати скибочками. Підготовлені персики укласти шарами в таз, пересипавши їх цукром і виставити на холод на 5 годин (в холодильник або льох). Потім поставити таз на вогонь, довести варення до кипіння, і варити варення з нарізаних персиків на невеликому вогні 2,5 години. Варення з персиків без води готове!

Персикове варення від Алли Ковальчук

Інгредієнти:​​

Персики – 1 кг

Цукор – 800 г

Вода – 200 мл

Мигдаль – 100 г

Лимонна кислота – 1 ч.л.

Рецепт приготування персикового варення від Алли Ковальчук:

Персики розламайте на половинки, видаліть кісточки. Половинки персиків бланшуйте, зніміть шкірку. Зваріть цукровий сироп. Персики залийте сиропом і дайте настоятися. Потім обережно зливайте сироп, знову закип'ятити, залийте ним персики. Повторіть так три рази. У варення додайте мигдаль і лимонну кислоту. Прокип'ятіть варення 1 хвилину, закрутіть в стерилізовані банки.

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