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Варення з персиків: 7 смачних рецептів персикового джему з фото
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Персикове варення – одне з найвишуканіших. Такому корисного ласощів завжди раді дорослі та діти, а готувати його досить просто. Ми підготували для вас найкращі рецепти персикового варення.
Варення з персиків дольками
Інгредієнти:
- Персики – 1 кг
- Цукор – 1 кг
- Ванілін – дрібка
- Сік одного лимона
- Паличка кориці
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Рецепт приготування персикового варення шматочками:
- Якщо не любите солодке варення, то додайте менше цукру: на 1 кг 750-800 грамів. Персики краще брати трохи недозрілі. Так їх буде простіше різати й вони не розваляться під час приготування.
- Персики потрібно помити та розрізати на тонкі часточки. Один персик на 16 частин, приміром. Потім кладете їх в каструлю або миску, в якій буде варитися варення, засипаєте цукром, накриваєте рушником і залишаєте на ніч.
- Якщо ви зробили це вранці, тоді варити його потрібно буде ввечері. В результаті цукор розчиняється, а персики пускають сік. До ранку (або вечора) вони вже будуть плавати у власному соку.
- Ставите каструлю на вогонь, додаєте дрібку ваніліну, паличку кориці (або просто дрібку меленої кориці) і лимонний сік. Коли варення закипить, зменшуєте вогонь і варите ще 40 хвилин. Після цього можна розливати по банках, попередньо забравши звідти паличку кориці.
Густе персикове варення на зиму
Інгредієнти:
- 1 кг персиків
- 1,5 кг цукру
- 0,5 кг слив
- 1 ст.л. желатину
- вода
Рецепт приготування густого варення з персиків:
- Персики та сливи порізати на дольки, засипати цукром і сухим желатином.
- Дати постояти кілька годин.
- Налити 0,5 склянки води, розмішати.
- Варити на повільному вогні хвилин 30-40.
- Розлити по банках. Зберігати в холодильнику.
Мус (або джем) із персиків "п'ятихвилинка"
Інгредієнти:
- Персики свіжі – 800 г
- Цукор – 500 г
- Сік лимонний – 1 ч. л.
Рецепт приготування джему з персиків "п'ятихвилинка":
- Персики промити, розрізати навпіл і вийняти кісточку. Розрізати половинки персиків на дольки й засипати цукром. Акуратно перемішати. Залишити на 3 години. За цей час персики пустять сік.
- Перекласти персики в товстостінну каструлю, додати лимонний сік, довести до кипіння і варити на невеликому вогні 5 хвилин після закипання.
- Гаряче варення відразу закатати в стерилізовані банки. Остудити під ковдрою, перевернувши на кришки.
Повидло з персиків без кісточок
Інгредієнти:
- Персики без кісточок - 1 кг
- Цукор - 1 кг
Рецепт приготування персикового варення без кісточок:
- Персики ретельно промити, розрізати навпіл, вийняти кісточки та скласти в скляний посуд, пересипаючи шари цукром. Зробити це краще ввечері, щоб персики постояли ніч і пустили сік.
- Вранці акуратно перелити персики з соком в таз для варіння, намагаючись не пошкодити половинки ягід.
- Поставити таз на вогонь, довести вміст до кипіння, прокип'ятити 5 хвилин і відставити на пів дня (приблизно на 5 годин).
- Потім знову поставити таз на вогонь, довести варення до кипіння, зменшити вогонь і кип'ятити 15 хвилин. Потім відставити до вечора (ще на 5 годин).
- Увечері проробити те ж саме, продовживши кип'ятіння до 20 хвилин.
- Розлити кипляче варення у стерилізовані банки, закрити кришками, перевернути банки й залишити в такому положенні до ранку.
- Вранці банки обмити, обтерти насухо і поставити на зберігання.
Персиковий джем з кісточками
Інгредієнти:
- Персики – 1 кг
- Сода – 1 ст.л.
- Цукор – 1-1.2 кг
- Вода – 1-1.2 л
Рецепт приготування варення з персиків з кісточками:
- Помити персики, не зачіпаючи цілісність шкірки. Щоб плоди як слід просочилися сиропом, а особливо стиглі екземпляри не лопнули при кип'ятінні, можна наколоти оксамитову шкірку зубочисткою.
- Розмішайте в 3-х літрах холодної води столову ложку соди. Викласти персики в розчин, залишити на 20-25 хвилин, потім промити. Така маніпуляція зробить шкірку міцнішою, при цьому не зіпсує смак консервації.
- Приготувати цукровий сироп: змішати одну частину води та одну частину цукру, довести до кипіння.
- У закипілий сироп обережно опускають персики, доводять до кипіння, вимикають, швидко знявши пінку. Через 5-6 годин варення повторно доводять до кипіння.
- Шумівкою або великою ложкою викласти персики в підготовлені банки, не порушуючи їх цілісність, залити киплячим сиропом. Закупорені банки накрити щільним рушником.
Рецепт персикового повидла без води
Інгредієнти:
- Персики – 1 кг
- Цукор – 1 кг
Рецепт приготування варення з персиків без води:
- Персики добре промити, очистити від шкірки, нарізати скибочками.
- Підготовлені персики укласти шарами в таз, пересипавши їх цукром і виставити на холод на 5 годин (в холодильник або льох).
- Потім поставити таз на вогонь, довести варення до кипіння, і варити варення з нарізаних персиків на невеликому вогні 2,5 години.
- Варення з персиків без води готове!
Персикове варення від Алли Ковальчук
Інгредієнти:
- Персики – 1 кг
- Цукор – 800 г
- Вода – 200 мл
- Мигдаль – 100 г
- Лимонна кислота – 1 ч.л.
Рецепт приготування персикового варення від Алли Ковальчук:
- Персики розламайте на половинки, видаліть кісточки. Половинки персиків бланшуйте, зніміть шкірку.
- Зваріть цукровий сироп.
- Персики залийте сиропом і дайте настоятися.
- Потім обережно зливайте сироп, знову закип'ятити, залийте ним персики. Повторіть так три рази.
- У варення додайте мигдаль і лимонну кислоту. Прокип'ятіть варення 1 хвилину, закрутіть в стерилізовані банки.
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