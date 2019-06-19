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Варення з пелюсток троянд: смачні рецепти повидла з рожі у фото
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Варення з троянди – поправу має титул зимової закрутки, адже найкраще повидло з пелюсток рожі смакує у пампухах на Різдво. Підготували для вас прості та смачні рецепти приготування варення з троянди – читайте далі на Радіо МАКСИМУМ.
І ще: Варення з черешні: рецепти приготування джему на зиму в фото
Варення з пелюсток чайної троянди
Інгредієнти:
- Цукор 1 кг
- Вода - 3 стакани
- Лимонна кислота 1 чайна ложка
- Чайна троянда (пелюстки) 250 грамів
варення з пелюсток чайної троянди
Рецепт приготування варення з пелюсток чайної троянди:
- Змішуємо воду і цукор. Ставимо на вогонь і варимо до загустіння. Потім додаємо 0,5 чайної ложки лимонної кислоти. Розмішуємо.
- Беремо пелюстки чайної троянди, відрізаємо білі частини (це зручно робити ножицями), посипаємо зверху лимонною кислотою і розтираємо.
- Потім опускаємо розтерті пелюстки в гарячий сироп і варимо до готовності. І розливаємо по простерилізованих банок, закочує.
Рожа перетерта з цукром
Інгредієнти:
- Пелюстки рожі 300 грамів
- Цукор 600 грамів
перетерті пелюстки рожі з цукром
Рецепт приготування перетертих пелюсток рожі з цукром:
- Пелюстки троянди перетираємо руками з цукром до тих пір, поки не пустять сік. Потім розкладаємо по чистих банках, закриваємо капроновими кришками й ставимо в холодильник.
Варення з пелюсток троянд з медом і горіхами
Інгредієнти:
- Мед квітковий 95 мл
- Чайна троянда (пелюстки) 175 грамів
- Горіхи (асорті) 65 грамів
- Гаряча вода 200 мл
повидло з троянд, меду та горіхів
Рецепт приготування повидла з троянди, меду та горіхів:
- При необхідності очистьте горіхи й відправте їх в кавомолку. Подрібніть продукт в крихту. Підготуйте пелюстки троянди, переберіть і промийте. Потім протріть і видаліть вологу.
- Поставте сотейник на плиту, всипте рожеві пелюстки, влийте гарячу воду. Проваріть їх не менше 20-25 хвилин. Приберіть каструлю з вмістом в сторону, залиште настоюватися на 20-22 години.
- Через визначений час до пелюсток додавайте тягучий мед. Повторно поставте рожеву масу на конфорку, варіть до однорідного сиропу.
- За 3-4 хвилини до повного приготування додайте подрібнене асорті з горіхів. Розлийте по скляних місткостях, закатайте.
Рожеве варення з мандаринами в мультиварці
Інгредієнти:
- Вода 275 мл
- Пудра цукрова 465 грамів
- Великі мандарини 3 штуки
- Ароматні троянди (пелюстки) 245 грамів
варення з пелюсток троянди в мультиварці
Рецепт приготування варення з пелюсток троянди в мультиварці:
- Промийте рожеві пелюстки, обріжте білу частину і можливі мляві або сухі краї. Видаліть шкірку з мандаринів, витягніть кісточки при необхідності.
- Додайте в кухонний комбайн підготовлені продукти й фільтровану воду. Перемішайте компоненти до однорідної маси.
- Відправте суміш в чашу мультиварки. Виставите на мультиварці програму "Тушкування", задайте тривалість томління близько 15-20 хвилин. Проводьте маніпуляцію з відкритою кришкою.
- Через певний час починайте поступово домішувати цукрову пудру. Досягніть однорідності маси. Повторіть маніпуляцію варіння тривалістю 40 хвилин. Далі закручуйте масу в банки.
Головні правила і секрети приготування повидла з пелюсток троянди:
- В якому посуді варити варення? У великій каструлі або емальованій місткості. Також є рецепти, які передбачають приготування варення з пелюсток чайної троянди у мультиварці.
- Скільки варити варення? Варити пелюстки необхідно 15-20 хв. Це найпоширеніший рецепт приготування, проте є варіанти з довшою тривалістю приготування.
- Чим згустити варення? Агар-агар, пектин, желатин.
- Як варити варення, щоб пелюстки були цілими? Секрет у перемішуванні: перемішувати троянду не потрібно, адже пелюстки мають залишитися цілими. Варення можна лише злегка струшувати.
До теми: Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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