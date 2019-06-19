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Варення з пелюсток троянд: смачні рецепти повидла з рожі у фото

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Варення з пелюсток троянд: смачні рецепти повидла з рожі у фото - фото 1

Варення з троянди – поправу має титул зимової закрутки, адже найкраще повидло з пелюсток рожі смакує у пампухах на Різдво. Підготували для вас прості та смачні рецепти приготування варення з троянди – читайте далі на Радіо МАКСИМУМ.

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Варення з пелюсток чайної троянди

Інгредієнти:​

  • Цукор 1 кг
  • Вода - 3 стакани
  • Лимонна кислота 1 чайна ложка
  • Чайна троянда (пелюстки) 250 грамів
варення з пелюсток чайної троянди - фото 335159
варення з пелюсток чайної троянди

Рецепт приготування варення з пелюсток чайної троянди:

  1. Змішуємо воду і цукор. Ставимо на вогонь і варимо до загустіння. Потім додаємо 0,5 чайної ложки лимонної кислоти. Розмішуємо.
  2. Беремо пелюстки чайної троянди, відрізаємо білі частини (це зручно робити ножицями), посипаємо зверху лимонною кислотою і розтираємо.
  3. Потім опускаємо розтерті пелюстки в гарячий сироп і варимо до готовності. І розливаємо по простерилізованих банок, закочує.

Рожа перетерта з цукром

Інгредієнти:​

  • Пелюстки рожі 300 грамів
  • Цукор 600 грамів
перетерті пелюстки рожі з цукром - фото 335161
перетерті пелюстки рожі з цукром

Рецепт приготування перетертих пелюсток рожі з цукром:

  1. Пелюстки троянди перетираємо руками з цукром до тих пір, поки не пустять сік. Потім розкладаємо по чистих банках, закриваємо капроновими кришками й ставимо в холодильник.

Варення з пелюсток троянд з медом і горіхами

Інгредієнти:​

  • Мед квітковий 95 мл
  • Чайна троянда (пелюстки) 175 грамів
  • Горіхи (асорті) 65 грамів
  • Гаряча вода 200 мл
повидло з троянд, меду та горіхів - фото 335163
повидло з троянд, меду та горіхів

Рецепт приготування повидла з троянди, меду та горіхів:

  1. При необхідності очистьте горіхи й відправте їх в кавомолку. Подрібніть продукт в крихту. Підготуйте пелюстки троянди, переберіть і промийте. Потім протріть і видаліть вологу.
  2. Поставте сотейник на плиту, всипте рожеві пелюстки, влийте гарячу воду. Проваріть їх не менше 20-25 хвилин. Приберіть каструлю з вмістом в сторону, залиште настоюватися на 20-22 години.
  3. Через визначений час до пелюсток додавайте тягучий мед. Повторно поставте рожеву масу на конфорку, варіть до однорідного сиропу.
  4. За 3-4 хвилини до повного приготування додайте подрібнене асорті з горіхів. Розлийте по скляних місткостях, закатайте.

Рожеве варення з мандаринами в мультиварці

Інгредієнти:​

  • Вода 275 мл
  • Пудра цукрова 465 грамів
  • Великі мандарини 3 штуки
  • Ароматні троянди (пелюстки) 245 грамів
варення з пелюсток троянди в мультиварці - фото 335162
варення з пелюсток троянди в мультиварці

Рецепт приготування варення з пелюсток троянди в мультиварці:

  1. Промийте рожеві пелюстки, обріжте білу частину і можливі мляві або сухі краї. Видаліть шкірку з мандаринів, витягніть кісточки при необхідності.
  2. Додайте в кухонний комбайн підготовлені продукти й фільтровану воду. Перемішайте компоненти до однорідної маси.
  3. Відправте суміш в чашу мультиварки. Виставите на мультиварці програму "Тушкування", задайте тривалість томління близько 15-20 хвилин. Проводьте маніпуляцію з відкритою кришкою.
  4. Через певний час починайте поступово домішувати цукрову пудру. Досягніть однорідності маси. Повторіть маніпуляцію варіння тривалістю 40 хвилин. Далі закручуйте масу в банки.

Головні правила і секрети приготування повидла з пелюсток троянди:

  • В якому посуді варити варення? У великій каструлі або емальованій місткості. Також є рецепти, які передбачають приготування варення з пелюсток чайної троянди у мультиварці.
  • Скільки варити варення? Варити пелюстки необхідно 15-20 хв. Це найпоширеніший рецепт приготування, проте є варіанти з довшою тривалістю приготування.
  • Чим згустити варення? Агар-агар, пектин, желатин.
  • Як варити варення, щоб пелюстки були цілими? Секрет у перемішуванні: перемішувати троянду не потрібно, адже пелюстки мають залишитися цілими. Варення можна лише злегка струшувати.

До теми: Варення з полуниць: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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