Варення з пелюсток троянд: смачні рецепти повидла з рожі у фото

Варення з троянди – поправу має титул зимової закрутки, адже найкраще повидло з пелюсток рожі смакує у пампухах на Різдво. Підготували для вас прості та смачні рецепти приготування варення з троянди – читайте далі на Радіо МАКСИМУМ.

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Варення з пелюсток чайної троянди

Інгредієнти:​​

Цукор 1 кг

Вода - 3 стакани

Лимонна кислота 1 чайна ложка

Чайна троянда (пелюстки) 250 грамів

варення з пелюсток чайної троянди

Рецепт приготування варення з пелюсток чайної троянди:

Змішуємо воду і цукор. Ставимо на вогонь і варимо до загустіння. Потім додаємо 0,5 чайної ложки лимонної кислоти. Розмішуємо. Беремо пелюстки чайної троянди, відрізаємо білі частини (це зручно робити ножицями), посипаємо зверху лимонною кислотою і розтираємо. Потім опускаємо розтерті пелюстки в гарячий сироп і варимо до готовності. І розливаємо по простерилізованих банок, закочує.

Рожа перетерта з цукром

Інгредієнти:​​

Пелюстки рожі 300 грамів

Цукор 600 грамів

перетерті пелюстки рожі з цукром

Рецепт приготування перетертих пелюсток рожі з цукром:

Пелюстки троянди перетираємо руками з цукром до тих пір, поки не пустять сік. Потім розкладаємо по чистих банках, закриваємо капроновими кришками й ставимо в холодильник.

Варення з пелюсток троянд з медом і горіхами

Інгредієнти:​​

Мед квітковий 95 мл

Чайна троянда (пелюстки) 175 грамів

Горіхи (асорті) 65 грамів

Гаряча вода 200 мл

повидло з троянд, меду та горіхів

Рецепт приготування повидла з троянди, меду та горіхів:

При необхідності очистьте горіхи й відправте їх в кавомолку. Подрібніть продукт в крихту. Підготуйте пелюстки троянди, переберіть і промийте. Потім протріть і видаліть вологу. Поставте сотейник на плиту, всипте рожеві пелюстки, влийте гарячу воду. Проваріть їх не менше 20-25 хвилин. Приберіть каструлю з вмістом в сторону, залиште настоюватися на 20-22 години. Через визначений час до пелюсток додавайте тягучий мед. Повторно поставте рожеву масу на конфорку, варіть до однорідного сиропу. За 3-4 хвилини до повного приготування додайте подрібнене асорті з горіхів. Розлийте по скляних місткостях, закатайте.

Рожеве варення з мандаринами в мультиварці

Інгредієнти:​​

Вода 275 мл

Пудра цукрова 465 грамів

Великі мандарини 3 штуки

Ароматні троянди (пелюстки) 245 грамів

варення з пелюсток троянди в мультиварці

Рецепт приготування варення з пелюсток троянди в мультиварці:

Промийте рожеві пелюстки, обріжте білу частину і можливі мляві або сухі краї. Видаліть шкірку з мандаринів, витягніть кісточки при необхідності. Додайте в кухонний комбайн підготовлені продукти й фільтровану воду. Перемішайте компоненти до однорідної маси. Відправте суміш в чашу мультиварки. Виставите на мультиварці програму "Тушкування", задайте тривалість томління близько 15-20 хвилин. Проводьте маніпуляцію з відкритою кришкою. Через певний час починайте поступово домішувати цукрову пудру. Досягніть однорідності маси. Повторіть маніпуляцію варіння тривалістю 40 хвилин. Далі закручуйте масу в банки.

Головні правила і секрети приготування повидла з пелюсток троянди:

В якому посуді варити варення? У великій каструлі або емальованій місткості. Також є рецепти, які передбачають приготування варення з пелюсток чайної троянди у мультиварці.

У великій каструлі або емальованій місткості. Також є рецепти, які передбачають приготування варення з пелюсток чайної троянди у мультиварці. Скільки варити варення? Варити пелюстки необхідно 15-20 хв. Це найпоширеніший рецепт приготування, проте є варіанти з довшою тривалістю приготування.

Варити пелюстки необхідно 15-20 хв. Це найпоширеніший рецепт приготування, проте є варіанти з довшою тривалістю приготування. Чим згустити варення? Агар-агар, пектин, желатин.

Агар-агар, пектин, желатин. Як варити варення, щоб пелюстки були цілими? Секрет у перемішуванні: перемішувати троянду не потрібно, адже пелюстки мають залишитися цілими. Варення можна лише злегка струшувати.

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